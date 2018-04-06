Polis başmüfettişi, Emniyet Genel Müdürlüğü otoparkında intihar etti

Emekli Polis Başmüfettişi Ünal Çoban, Emniyet Genel Müdürlüğü kapalı otoparkında intihar etti. Çoban'ın bir süredir kanser tedavisi gördüğü belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan emekli olan Polis Başmüfettişi Çoban, Emniyet Genel Müdürlüğü otoparkında beylik tabancası ile intihar etti. Çoban tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan 8 ay önce emekli olan, kanser tedavisi gören Polis Başmüfettişi Ünal Çoban, Emniyet Genel Müdürlüğü kapalı otoparkında beylik tabancasıyla başına ateş etmek suretiyle intihara teşebbüs ederek, kaldırıldığı hastanede tüm müdahelelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti" denildi.