Akkuyu yapımının başladığı bilgisi UAEK veri tabanına girildi

Türkiye’de Rusya’nın katılımıyla Akkuyu nükleer santralinin 1. ünitesinin yapımına başlandığı bilgisi Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun dünya genelindeki santraller ve reaktörlerle ilgili bilgileri içeren (UAEK) veri tabanına girildi.

PROS veri tabanına göre, halihazırda dünyada 450 nükleer santral faaliyet gösteriyor ve 56 nükleer ünite daha inşa ediliyor.

Akkuyu nükleer santralinin 1. ünitesinin yapımına geçtiğimiz Salı günü başlamıştı.