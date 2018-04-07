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    Bir saadet zinciri daha: Binlerce kişiden 16 milyon dolar toplanmış

    © AA/
    Türkiye
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    Çiftlik Bank benzeri 65 şirketi radarına alan Gümrük Bakanlığı, Detay Maxinet’te tipik piramit sistem olduğunu tespit etti. İncelemeye göre 18.000'i aşkın üyeden 16.3 milyon dolar toplanmış.

    Çiftlik Bank
    © AA/ İbrahim Yozoğlu
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    Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çiftlik Bank benzeri saadet zinciri biçiminde örgütlenen 65 şirkete yönelik incelemelerini sürdürüyor. Detay Maxinet’e yönelik çalışmalarını tamamlayan Bakanlık, şirketin piramit yapı olduğunu tespit etti.

    Habertürk Gazetesi'nden Esra Nehir'in haberine göre bakanlık, hazırladığı raporu cumhuriyet başsavcılığına sevk etti. Gümrük Bakanlığı’nın denetim sonuçlarına göre, söz konusu yapıya 6 Ocak 2017-16 Şubat 2018 tarihleri arasında toplam 18.352 kişi üye oldu. Bu üyelerden bilgisayarlarını açık bırakarak para kazanabilecekleri vaadiyle, toplam 16.3 milyon dolar toplandı.

    5.6 MİLYON DOLAR ÖDEME

    TBMM
    © AA/ Murat Kaynak
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    Üyelere 5.6 milyon dolar ödeme yapıldı. Sisteme üyelik, 'Referans Anahtar Kodu' olarak ifade edilen ve daha önce üye olan kişinin tavsiyesi ile gerçekleştiriliyor. Sisteme ilk girişlerde, altın ve gümüş üyelik paketi satılıyor. Üyelik paketi satın alan kullanıcılara bilgisayar verilerek günün belli saatlerinde açık tutmaları isteniyor.

    Satın aldıkları paketin türüne göre, online kaldıkları süre boyunca binlerce dolarlık kazanç vaadinde bulunuluyor. Sisteme kazandırılan her yeni üye için de bonus sözü veriliyor. Gelirlerini, SEO (arama motoru optimizasyonu) hizmeti ve dijital reklamlardan elde ettiğini iddia eden Detay Maxinet’in, bu kalemden 3 milyon 296.000 dolar gelir sağladığı tespit edildi.

    Rapora göre sisteme üye olan kişilere taahhüt edilen yıllık ödeme tutarı 57.6 milyon dolar. Vaatlerin gerçeklikten uzak olduğu belirtilen raporda, “Sistem gerçekleşmesi çok güç olan kazanç beklentisi şeklinde oluşturulmuş ‘tipik piramit sistem’ özellikleri taşıyor” denildi.

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    Etiketler:
    Saadet zinciri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Detay Maxinet, Türkiye
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