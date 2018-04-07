Erdoğan'dan MİT'e özel teşekkür

Milliyet'ten Serpil Çevikcan'ın aktardığına göre Erdoğan, her perşembe rutin olarak gerçekleşen MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile görüşmesini yaptı. Ancak bu görüşmede müşavir yardımcıları ve Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görev yapan bazı kişilerde vardı.

Çevikcan bu görüşmede Erdoğan'ın MİT'e teşekkür ettiğini aktardı. Çevikcan'ın yazısına göre Erdoğan'ın teşekkür nedenleri şöyle: