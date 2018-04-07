TSK: Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 3991 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, Zeytin Dalı Harekatı ve diğer operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) açıklamasında 'Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 3991 teröristin etkisiz hale getirildiği' duyuruldu.

Buna göre 'yurtiçinde ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda da 1 haftada 4'ü lider kadrodan 108 teröristin etkisiz hale getirildiği' açıklandı.

Zeytin Dalı Harekatı'nın 20 Ocak saat 17.00'de başladığının hatırlatıldığı açıklamada, bugüne kadar 102 mayın ve 739 el yapımı patlayıcının tespit edilerek imha edildiği kaydedildi.

'Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında TSK unsurlarınca desteklenen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Azez ve Cerablus arasındaki 243 yerleşim yeri ile 2 bin 15 kilometrekare alanı kontrolü altında tutuyor' bilgisi verildi.

''KCK/PYD/YPG/PKK ve DEAŞ mensuplarının Afrin'den doğuya, Menbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor' denildi.