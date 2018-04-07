'Demirören'e Doğan Medya için Ziraat Bankası'ndan 2 yıl ödemesiz 10 yıllık kredi'

Doğan Medya Grubu'nun Demirören Medya Grubu'na satışının resmen gerçekleşmesinin ardından Demirören'e Ziraat Bankası'ndan 700 milyon dolar kredi verildiği ileri sürüldü. Kredinin 10 yıl vadeli olduğu, ilk 2 yıl ödeme yapılmayacağı iddia edildi.

Odatv'nin haberine göre kamu bankası olan Ziraat Bankası, 5 Nisan 2018 tarihli 10/10 sayılı yönetim kurulu kararıyla Demirören Medya Grubu'na kredi verilmesine onay verdi.

Demirören Medya Ticaret A.Ş.'ye verilen kredinin miktarının 700 milyon dolar olduğu ileri sürüldü.

Ziraat Bankası İstanbul Kurumsal Şubesi tarafından sağlanan kredinin şartları tartışma yarattı.

Kredinin şartları 10 yıllık bir geri ödeme sürecini içeriyor.

Buna göre ilk 2 yıl Demirörenler bankaya ödeme yapmayacak.

Ödemeler sonraki 8 yılda gerçekleşecek.

2+8 yıllık kredi ile Doğan Grubu için maddi kaynak büyük oranda yaratılmış oldu.

Doğan Medya Grubu satışıyla ilgili 1.1 milyar dolarlık 'işletme değeri'nden ilgili finansal borçların indirim konusu yapılması suretiyle, 'hisse değeri' üzerinden' 890 bin dolar rakamını açıklanmıştı.