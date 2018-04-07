'Demirören'e Doğan Medya için Ziraat Bankası'ndan 2 yıl ödemesiz 10 yıllık kredi'

Demirören Medya Ticaret A.Ş.'ye verilen kredinin miktarının 700 milyon dolar olduğu ileri sürüldü.
Ziraat Bankası İstanbul Kurumsal Şubesi tarafından sağlanan kredinin şartları tartışma yarattı.
Kredinin şartları 10 yıllık bir geri ödeme sürecini içeriyor.
Buna göre ilk 2 yıl Demirörenler bankaya ödeme yapmayacak.
Ödemeler sonraki 8 yılda gerçekleşecek.
2+8 yıllık kredi ile Doğan Grubu için maddi kaynak büyük oranda yaratılmış oldu.
Doğan Medya Grubu satışıyla ilgili 1.1 milyar dolarlık 'işletme değeri'nden ilgili finansal borçların indirim konusu yapılması suretiyle, 'hisse değeri' üzerinden' 890 bin dolar rakamını açıklanmıştı.
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