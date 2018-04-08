Orhan Gencebay'dan İbrahim Tatlıses'e: Dili sürçmüş herhalde, Afrin anılarımızın ve askerimizin olduğu yer

Milliyet'ten Emrah Akçaay'ın haberine göre Gencebay, "İbrahim Bey’in dili sürçmüş herhalde… Böyle bir şeyi kabul etmek mümkün değil. Afrin bizim anılarımızın ve askerimizin olduğu yer. Ben, sağlık sorunları yüzünden gidemedim. Yıllar önce baypas ameliyatı oldum ve ritim bozukluğu var. Uçağa binmem sakıncalı" diye konuştu.

Erdoğan geçen hafta kendisine eşlik eden çok sayıda sanatçıyla birlikte Hatay'da bulunan sınır birliklerini ziyaret etmişti.

Tatlıses'in 'Yaylalar' türküsünü Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na uyarlayarak söylediği ziyaret için şarkıcı Demet Akalın "Beni arayan kimse olmadı. Hadi arayıp ulaşamadınız. Kocama ulaşsaydınız. Benim bütün işlerimle o ilgileniyor. Bu konuyla alakalı bana ulaşan olmadı" demişti.

Daha sonra Tatlıses magazin muhaberlerine yaptığı açıklamada Akalın'ın sitemiyle ilgili olarak "Herkese davetiye gitmiş. 'Yusuf yusuf'tan gelemedi kimse" yanıtını vermişti.