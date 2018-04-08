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    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Van 6. Olağan İl Kongresi’ne katılarak konuşma yaptı.

    Erdoğan: Sınıra gittik, İbrahim Tatlıses coştu

    © AA/ Gökhan Balcı
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Van 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

    Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

    • Beşer planında hiçbir gücün önünde eğilmedik. Van 16 Nisan halk oylamasıyla beklediğimizin çok altında kaldı. Halbuki bizim Van'dan beklentimiz çok daha yüksekti. Van'a hangi hizmetleri getirdiğimizin en yakın şahidi sizsiniz. 16 Nisan'dan sonra bugün Van bir başka.

    '30 BİN KONUT İNŞA ETTİK'

    • Depremin ardından Van'a 30 bin konut inşa ederek. Alt yapısıyla üst yapısıyla baştan sonra tüm eksikliklerini gidererek nasıl ayağa kaldırdığımızın en yakın şahidi sizlersiniz. Doğalgazı Edremit'e kadar getirdik. Niye? Hans'ın, Helga'nın doğalgaz kullanmak hakkı da benim Edremit'teki kardeşimin doğalgaz kullanmak hakkı değil mi? Hiçbir ayrım yapmaksınız bu hasssasiyeti gösteren biziz. Doğalgazı Erciş'e de götüreceğiz.
    • Bölücü örgüt ve uzantısı olan yapılar Van'ın iliğini emerken biz Vanlı kardeşlerimizin yanında yer aldık. Terör örgütü çocuklarımızı sokaklarda bozuk para gibi harcamaya çalışırken, biz onlara aydınlık bir gelecek kurmanın mücadelesini veriyorduk. Şimdi depremde zarar gören Van'a staydyumu da yapacağız. Van'a yakışan bir stadyumu da gerçekleştireceğiz.
    • Suriye'de okul sıralarında eğitim alması gereken çocukları kurşunların önüne sürenler aynısını burada yapamamışlarsa bizim dikkatimiz sayesindedir. 15 Temmuz'da Van'da demokrasi nöbeti tutan kardeşlerimizi de unutmadık.

    'VAN TURİZMDE BİR PATLAMA YAŞADI'

    • Terör örgütünün zulmünden kurtulmuş bir şehrin nasıl gelişebileceğinin ayağa kalkabileceğinini örneği gözümüzün önündedir. Van turizmde bir patlama yaşadı. Gelin Van'da otellerin sayısını artıralım. İran Cumhurbaşkanı Ankaradaydı. Biz Van'a turist gönderiyoruz dediler. Son 15 günde. Gelen turist sayısı 15 günde 169 bin. Biz hazırlığımızı yaparsak İran'dan Van'a, Ağrı'ya, Iğdır'a çok gelecek insan var. Van'da yeni bir döneme adım atıyoruz. Daha çok çalışacağız. Çalmadık kapı bırakmayacağız.

    'AFRİN'İ DOLAŞTA GEL DEDİ, ORADA DA BIRAKMADI, MÜNBİÇ'İ DOLAŞTA GEL DEDİ'

    • Sınıra gittik, Reyhanlı'ya. İbrahim Tatlıses coştu. Yaylalar askerin türküsüdür. O yaylalarda bırakmadı. Afrin'i dolaşta gel dedi. Orada da bırakmadı. Münbiç'i dolaşta gel dedi. Biz önce Fırat Kalkanı ile bir adım attıkmı attık. Afrin'le ilgili adımımızı attıkmı attık. Ne dedik? Durmak yok. Buradaki mazlumların ahını dindirene kadar devam. Bugüne kadar ulaşamadığımız vatandaşlarımızın kabahatini onlarda değil, kendimizde arıyoruz. Afrin'de bugün son rakamları aldım. 4017 teröristi etkisiz hale getirdik. Kuzey Irak'ta 323 teröristi etkisiz hale getirdik. Yurt içinde de 154 teröristi etkisiz hale getirdik.

    'KİM Kİ BU ÜLKENİN HERHANGİ BİR BİREYİNİ ÖTEKİLEŞTİRMEYE KALKARSA KARŞISINDA ÖNCE BENİ, BENİMLE BİRLİKTE DEVLETİMİZİ BULUR'

    • Çevremizde oynanan oyunları görüyorsunuz. Gelecekleri nasıl kararttıklarını görüyorsunuz. Biz bu tuzağa düşmedik, düşmeyeceğiz. Türkiye 780 bin kilometre kare toprağıyla tek parçadır. Bölemeyecekler. Tek bir karış toprağını, tek bir çakıl taşını dahi kimseye vermeyiz. Kim ki Bu ülkenin herhangi bir bireyini kökeninden, inancından dolayı ötekileştirmeye kalkarsa karşısında önce beni, benimle birlikte devletimizi bulur. Demokraside, insan haklarında geldiği yerin gerisine götürmeye yönelik hiçbir girişime müsamaha yoktur. Demokrasi düşmanlarıyla, özgürlük düşmanlarıyla mücadele etmekte sonuna kadar kararlıyız.

    'EY BATI, NE DERSEN DE, BİZ DOĞRU BİLDİĞİMİZ YOLDA YÜRÜYECEĞİZ'

    • Türkiye'nin terörle mücadelesinin tek bir amacı vardır istikbalimizi korumaktır. Hala Türkiye'yi eleştirenler demokrasiden özgürçükçü düşünceden nasibini almamış olanlardır. Doğu Guta'da çocuklar şehit edildi. Ey Batı neredesin? Onlar nasıl şehit edildi. Hani Batı sesin çıkmıyor. Ama biz Afrin'de teröristleri öldürünce sesi çıkıyor. Ey Batı ne dersen de Biz doğru bildiğimiz yolda yürüyeceğiz. Terörle özgürlüğün bir arada olamayacağını anlamaları için daha ne yaşanması gerekir? Türkiye'ye karşı düşmanlıklarını asla gizlemeyenler aynı cephede toplanmışsa sözün bittiği yere gelmişiz demektir. Teröristler kol kola girip ülkemize karşı birleşmişlerse bize düşen hep birlikte Türkiye olmaktır. Bizim bu mücadeleyi zaferle taçlandırmaktan başka şansımız yoktur.

    'TERÖRLE ÖZGÜRLÜĞÜN BİR ARADA OLAMAYACAĞINI ANLAMALARI İÇİN DAHA NE YAŞANMASI GEREK?'

    • Terörle özgürlüğün bir arada olamayacağını anlamaları için daha ne yaşanması gerekir? Türkiye'ye karşı düşmanlıklarını asla gizlemeyenler aynı cephede toplanmışsa sözün bittiği yere gelmişiz demektir. Teröristler kol kola girip ülkemize karşı birleşmişlerse bize düşen hep birlikte Türkiye olmaktır. Bizim bu mücadeleyi zaferle taçlandırmaktan başka şansımız yoktur. Terör örgütlerini ve onları maşa gibi kullananları açtıkları çukurlara gömmeden bize bu vatanda rahat yok, gelecek yok. Türkiye'ye sıkılan her kurşunun hedefi oradaki askerimizle birlikte 81 milyon milletimizin hepsinedir.

    'TERÖR ÖRGÜTLERİNİN KURUCULARI OLDUĞUNU DÜNYA ALEME İFŞA ETTİK'

    • Fırat Kalkanı'nda 3 bin DEAŞ'lıyı nasıl etkisiz hale getirdiysek Zeytin Dalı'nda da 4 bin teröristi ondan etkisiz hale getirdik. Terör örgütleri hainlikte sınır tanımadıkları gibi istismarda da ölçü tanımıyor. PKK yıllarca Kürt kardeşlerimizi istismar etti. DEAŞ dini istismar etti. DEAŞ'ın bizim dinimizle alakası yok. Terör örgütlerinin hepsinin ipleri aynı güçlerin elindedir. Fırat Kalkanı ile DEAŞ'ın, Zeytin Dalı ile PYD'nin maskesini düşürdük. Onların maskesi düştüğünde arkasından kimlerin çıktığını hep birlikte görüyoruz. Terör örgütlerinin kurucuları olduğunu dünya aleme ifşa ettik. Sınır ötesi harekatların önünü kesmek için uğraşıyorlar. Oyunu tersine çevirdik.
    Etiketler:
    AK Parti, İbrahim Tatlıses, Recep Tayyip Erdoğan, Van, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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