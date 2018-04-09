Gökçek'in La Casa De Papel fragmanında gördükleri: Ali Koç'a suikast, Gezi, darbe

Fragmanda Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç'a bir suikast düzenleneceğinin akla geldiğini iddia eden Gökçek, "Olayı inceledikçe bağlantılar düz mantıkla bile kurulabiliyor" diyerek bir dizi mesaj paylaştı.
Gökçek, Twitter'dan paylaştığı mesajında Netflix'in yetkililer tarafından sorgulanması gerektiğini de savundu.
Gökçek'in mesajları şöyle:
1️⃣LA CASA DE PAPEL’İN— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 8 Nisan 2018
TÜRKİYE İÇİN HAZIRLANAN FRAGMANINI DİKKATLE SEYREDİN.
ŞİMDİ DÜŞÜNÜNCE,
BENİM AKLIMA
ÖMER TURAN’IN SORDUĞU SORULARIN AYNISI GELİYOR…
BİRİNCİSİ ALİ KOÇ’A BENZEYEN GÖRÜNTÜLER BİR SUİKASTİ AKLA GETİRİYOR.
İKİNCİSİ KIRMIZI TULUMLUNUN AYAĞINDAKİ POSTAL.▶️ pic.twitter.com/UzJjjVT7Rg
2️⃣ÜÇÜNCÜSÜ BÜTÜN TURUNCU TULUMLULAR İSTANBULDA SOLCULARIN BİRLEŞME NOKTASI KADIKÖY DE TOPLANIYOR…— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 8 Nisan 2018
YANİ İKİNCİ GEZİ ‘NİN BAŞLAMA NOKTASI ŞİMDİDEN İLAN EDİLİYOR…
VE BÜTÜN GEZİCİLERE İŞARET VERİLİYOR.TULUMLARINIZI VE MASKELERİNİZİ HAZIRLAYIN…
VE ŞU İFADELERE DİKKAT⤵️ pic.twitter.com/7s31pWnkKj
3️⃣ŞİMDİ DE DİZİNİN TANITIMDAKİ ŞU İFADELERE BAKIN⤵️ pic.twitter.com/7mXkZKbWWY— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 8 Nisan 2018
4️⃣HATIRLAR MISINIZ?..— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 8 Nisan 2018
FETOCULAR DARBEDEN
9 AY 10 GÜN ÖNCE BU SUBLİMİNAL MESAJLA DARBEYİ HABER VERMİŞTİ…
GÜLEN ÇOCUK İSE FETONUN SOYADININ (gülen) MESAJINI VERİYOR… pic.twitter.com/oXHch8jxIq
5️⃣ŞİMDİ;— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 8 Nisan 2018
GEREK MİT, GEREKSE POLİS “LA CASA DE PAPEL” DİZİSİNİN TÜRKİYE ÇEKİMİNİ KİM ÇEKTİ, ÇEKENLERİN KİMLERLE İLGİSİ VAR MUTLAKA ARAŞTIRMALI…
TÜRKİYE DE HİÇBİR KONUDA İĞNE UCU KADAR ŞÜPHE KALMAMALI…
ATLAMAK VE ATLATMAK ESKİDENDİ…
6️⃣OLAYI İNCELEDİKÇE BAĞLANTILAR DÜZ MANTIKLA BİLE KURULABİLİYOR…— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 8 Nisan 2018
TÜRKÇE TANITIM FRAGMANINDA KULLANILAN MÜZİK “ÇAV BELLA”…
BUYRUN DİNLEYİN⤵️ pic.twitter.com/tfeLeX40TV
7️⃣ÇAV BELLA GEZİNİN MÜZİĞİYDİ…— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 8 Nisan 2018
TÜRKİYEDE GRUP YORUMUN TÜRKÇE SESLENDİRDİĞİ PARÇAYDI…
GEZİCİLER BU PARÇAYLA GEZİ VE DİRENİŞ KLİPLERİNİ YAPMIŞTI… pic.twitter.com/tswUccHjcb
8️⃣FRAGMANDA 41 RAKAMI,— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 8 Nisan 2018
ASKERİ AYAKKABILAR,
“Köşeye sıkıştığımızı sansınlar” LAFLARI NE İFADE EDİYOR, İSTANBULDAN GÖSTERİLEN MEYDANLAR TOPLANMA MERKEZİMİ KESİNLİKLE YETKİLİLER TARAFINDAN SORGULANMALI… pic.twitter.com/V3sowsJ74i
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