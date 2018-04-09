Selvi: Hükümet ve AK Parti yönetiminde önemli değişiklikler bekleniyor

Selvi'nin "Erdoğan’ın yeni oyun planı" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

Erdoğan, 16 Nisan gecesi arayanlara, “Asıl önemli olan 2019 seçimleri” demişti. Dün de, “2019 seçimleri bir milat olacak” dedi. O nedenle işi sıkı tutuyor. Bir yandan Putin’le görüşüyor, diğer yandan AK Parti kongrelerine koşuyor. Erdoğan 2019 seçimlerine farklı bir strateji ile hazırlanıyor. Şimdiye kadar olan süreyi AK Parti’de değişim dönemi olarak değerlendirdi. Yerel yönetimlerde ve teşkilatlarda köklü değişiklikler yaptı. Böylece metal yorgunluğundan diriliş aşamasına gelindi. Bu arada MHP ile ittifakı gerçekleştirip en önemli adımlardan birini attı. AK Parti’yi 2019 seçimlerine taşıyacak olan kadroların seçiminde iki aşama kaldı.

1- Büyük kongrede yeni MKYK seçilecek.

2- Bakanlar Kurulu değişecek.

Bakanlar Kurulu’nda ve parti yönetiminde önemli değişiklikler bekleniyor.

AK Parti’de değişimi gerçekleştirip, MHP ile ittifakı sağlama alan Erdoğan, 2019 seçimleri için yeni bir oyun kuruyor.

İlk turda yüzde 60 oyla Cumhurbaşkanı seçilebilmek için çalışıyor. Bunun için, muhalefette sadece CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alıyor. Dikkat ediyor musunuz şimdiye kadar bir defa bile Meral Akşener ismini zikretmedi. Akşener’i muhatap alıp, büyütmek istemiyor. Erdoğan, 2019 stratejisini Kılıçdaroğlu üzerine kurdu. Erdoğan yüklendikçe Kılıçdaroğlu sertleşiyor, Kılıçdaroğlu sertleştikçe Erdoğan’a yarıyor. Böylece CHP Lideri’ni gaf yapmaya zorluyor.