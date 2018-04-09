Aile hekimi aciline gidene devlet teşviği

Devlet hastanelerinin acil servislerindeki yoğunluğu azaltmak için bir dizi tedbir geliştiren Sağlık Bakanlığı, aile hekimliklerine başvuruların artması için teşvik getiriyor. Buna göre devlet hastanesinin aciline başvurmayıp önce aile hekimliğinin aciline başvuran hastalara, bir sonraki gün özel hastane polikliniğinde katkı payı alınmayacak.

Sağlık Bakanlığı, devlet hastanelerinin acil servislerindeki yoğunluğu azaltmak için bir dizi tedbiri uygulamaya soktu. Bu kapsamda aile hekimlikleri de 2019’dan itibaren bünyelerinde oluşturulacak mini acil servislerinde gece 23.00’e kadar acil hasta muayenesi yapacak. Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetlerinde 1. basamak olarak derecelendirdiği aile hekimliklerine başvuruların artması için yeni bir teşviki de hizmete sokmaya hazırlanıyor.

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre eğer acil hastaları, ikinci basamak olarak derecelendirilen devlet hastanelerinin acil servislerine başvurmayıp önce aile hekimliklerindeki acil servislere başvururlarsa, bir sonraki gün özel hastanelerdeki poliklinik muayenelerine katkı payı ödemeyecek. Vatandaş, yüksek faturalarla karşılaşmazken devlet hastanelerinin iş yükünün önemli kısmı da özel hastanelere kaymış olacak. Uygulama devlet hastanelerinin poliklinik muayeneleri için de geçerli olacak.

Pilot uygulama Malatya, Bartın, Edirne ve İstanbul’da bu yıl başlatılacak. Başarılı olunması halinde 2019’da tüm Türkiye’de yaygınlaştırılacak.