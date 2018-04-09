Erdoğan talimatı: Muhtarlar, İspanya'ya gidiyor

Erdoğan, 11 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki muhtarlar buluşması konuşmasında, "Fırsat bulur da İnşallah şöyle bir gün İspanya'nın Endülüs Elhamra Sarayı'na bir imkanınız olursa, İçişleri Bakanım aslında burada, böyle bir peyderpey bir seferberlik yapsa da muhtarlarımızın içinden, yani grup-grup buralara muhtarlarımızı da götürmekte fayda var. Elhamra Sarayının içinde kubbede bir ayet yazar. O da ne biliyor musunuz? 'Lâ galibe illallah.' 'Allah’tan başka galip yoktur.' Bakın ne eserler bırakılmış. Bölgeselden başlayıp, bölgeleri daha da daraltmak suretiyle muhtarlarımızı bence buralara götürmekte fayda var. Bütün planları, görevi İçişleri Bakanımıza verdik" ifadelerinin ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti.

MASRAFLAR BAKANLIKTAN

© AA/ Yasin Bülbül Havayolu şirketlerinden Külliye'ye giden muhtarlara özel indirim

Bolu, Çanakkale, Erzincan, İstanbul ve Trabzon'dan oluşan 5 ilden toplam 50 muhtarın yer aldığı ilk kafile, yarın İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan saat 08.30'da Endülüs'e hareket edecek.

Tüm masrafları İçişleri Bakanlığı tarafından karşılanacak programda muhtarlara, Kurtuba Camii, Elhamra Sarayı, eski şehir merkezi Albaicin gibi Endülüs’ün tarihi ve turistik yerleri gezdirilecek.

Muhtarlar 12 Nisan Perşembe günü saat 13.05'te İspanya yerel saatiyle Endülüs'ten ayrılacak. İçişleri Bakanlığı bundan sonraki süreçte de muhtarları kafileler şeklinde yurt dışına göndermeye devam edecek.