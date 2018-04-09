Erdoğan: Yatırım Destekli Teşvik Sistemi diyoruz, faiz oranları düşmeden bu yapılabilir mi?

Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi Tanıtım Programı Beştepe'de gerçekleştirildi. Sisteme katılmaya hak kazanan 19 şirket belli olurken, yatırım teşvik programına göre 23 projeye 135 milyar liralık destek sağlanacak.
Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teşvikten yararlanacak firmalara gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası sağlanacağını söyledi. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
'YATIRIMLAR SAYESİNDE 134 BİN DOLAYLI İSTİHDAM ORTAYA ÇIKACAK'
- Hanımefendiler, beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Proje Bazlı Teşvik Sistemi'ni tanıtacağımız toplantıya katılımlarınız adına teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz yıl hazırlıkları tamamlanan 23 projeye ve bunların sahibi 19 firmamıza vereceğimiz teşvik belgelerinin hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin gelişmesine, büyümesine hedeflerine doğru ilerlemesine sağladıkları katkı için şükranlarımı sunuyorum.© AA/ Güven Yılmaz
- Bu konuyu 23 proje ve 19 firma teşvik belgesi gibi bahsedince sıradanmış gibi görünüyor. 23 projenin 135 milyar lira yatırım bedeli olduğunu görüyoruz. Bu yatırımlar sayesinde 134 bin dolaylı istihdam ortaya çıkacak. Bu yatırımlar ihracatımıza 6 milyar 318 milyon dolarlık katkı sağlarken, ithalatımızın da 12 milyar 312 milyon dolar azalmasını sağlayacak.
'7.4'LÜK BÜYÜME İLE ORTALAMANIN ÜZERİNE ÇIKTIK'
- 2003-2017 arasında ortalama büyüme oranımız 5.8 düzeyinde gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl 7.4'lük büyüme ile ortalamanın üzerine çıktık. Birileri şunu söylüyor "Fazla büyüme hayırlı değildir" neden? Kıskançlık. Büyüme olmadıktan sonra ne işe yarar?
'İŞSİZLİĞİ TEK HANELİ RAKAMLARA İNDİRECEĞİZ'
- Kadın ve gençlerimizin iş gücüne katılım oranları istihdamdan daha hızlı arttığı için işsizlik biraz yüksek görünüyorsa da en kısa sürede tek haneli rakamlara indireceğiz.
- Bu sezon hem turist sayısı hem gelir bakımından yeni rekorlara imza atacağız.
'TURİZMDE ÖZ ELLİKLE VAN, AĞRI, IĞDIR, BURALARI İHMAL ETMEYİN'
- İnşallah bu sezon hem turist sayısı hem gelir bakımından yeni rekorlara imza atacağız. Burada hemen bir sinyal vereyim. Doğu'yu ihmal etmeyin. Turizmde özellikle Van, Ağrı, Iğdır, buraları ihmal etmeyin. Üçlü Zirve'de Sayın Ruhani de ifade etti. Bakın, şurada 15 gün içerisinde 169 bin turist geldi. Bizim o bölgedeki doluluk oranı neredeyse yüzde 90'ın üzerine çıktı.© REUTERS/ Osman Orsal
- İran'dan oraya turistler geldiği zaman orada rahatlıkla özellikle Nevruz kutlamalarını yapabilsinler. Ama orada kalmıyor. Oradan Antalya'ya geçiyor, İstanbul aynı şekilde. Bizim bunları da kokuyu iyi alıp, nereden kimler geliyor, kimler gelebilir, buna hazırlığımızı yapmamız lazım. Hazır olmamız gerekiyor. Üstelik bu büyümeyi devletimizi borç batağına sürüklemeden önemli ölçüde özel sektörümüzün dinamizmiyle gerçekleştirdik.
- Vergi gelirlerinin neredeyse tamamına yakını borç faizlerinin ödemesine giden bir Türkiye vardı. 2002 yılında 119 milyar lira bütçe gelirine sahip Türkiye, 139 milyar lira borç ödemesi yapıyordu. 2017 yılında ise 630 milyar lira bütçe geliri elde eden Türkiye toplam 143 milyar lira borç ödemesi gerçekleştirdi.
'ÖNCELİKLE YÜKSEK FAİZDEN YATIRIMCIYI KURTARACAKSIN'
- Faiz oranlarını aşağı düşürmedikten sonra bu yatırım yapılabilir mi? Yatırım Destekli Teşvik Sistemi diyoruz, burada öncelikle bir defa bu yüksek faizden yatırımcıyı kurtaracaksın.
'MÜHENDİSLERİMİZ RUSYA'DA YETİŞTİRİLİYOR'
- Sadece bu değil, savunmada attığımız adım. S-400 diyoruz birileri rahatsız oluyor. Türkiye kendi kaderini kendisi belirleyecek. Ortak paydalar bulabiliyorsa kimse bundan rahatsız olmasın. Yerli ve yenilebilir enerji kaynakları ile önemli çalışmalar yapıyoruz.
- Buradaki hesapta hemen kredi gayet uygun faiz oranıyla, yüzde 3'le bize veriliyor, bununla birlikte bu adımı atıyoruz.
FİRMALARA VERGİ MUAFİYETİ VE KDV İSTİSNASI
- Teşvik belgesi sahiplerine yatırım tutarının iki katına kadar kurumlar vergisi indirimi veya 10 yıla kadar kurumlar vergisi istisnası sunuluyor.
- 10 yıla kadar sigorta primi işveren hissesi desteği, 5 yıl brüt aylık asgari ücretin 20 katına kadar nitelikli personel desteği, 10 yıla kadar gelir vergisi spotajı desteği veriliyor.
- Finansman konusunda ise 10 yıl boyunca tüketimin yarısı kadar enerji desteği, yatırım tutarının yüzde 49'una kadar devlet sermayesi tutarı sağlanabiliyor.
- İlk proje Mardin Mazıdağı ilçesinde gerçekleştirilecek. 2.9 Milyar TL'lik bir proje.
'BİZDEN SİZE TAKOZ OLMAZ'
- Türkiye'nin gerçek gündemi işte budur. Asıl tartışmamız, konuşmamız, tekliflerimizle yön vermemiz konular bunlardır. Her kim, ülkemizin asli meselelerini bırakıp siyaseti ve milleti dedikoduyla meşgul ediyorsa onun heybesi boştur.
CB: Ömründe hiç iş kurmamış, 5 koyun gütmemiş, aldığı koyunları da kaybetmiş, üretmemiş birilerine bunları anlatmak beyhude bir çabadır. pic.twitter.com/kgxL40KWfE— Erdoğan Canlı (@RTECanli) April 9, 2018
- Meclis kürsüsünü panayır yerine çevirenlerin Türkiye'ye söyleyecek bir sözü yoktur. Yatırımın olmadığı yerde devlet alacak vergi de bulamaz. Ömründe hiç iş kurmamış, 5 koyun gütmemiş, aldığı koyunları da kaybetmiş, çalışmamış, üretmemiş birilerine bunları anlatmak beyhude bir çabadır.
- Bizden size takoz olmaz, önünüzdeki takozların temizlenmesi olur.
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