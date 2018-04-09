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    Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan: Yatırım Destekli Teşvik Sistemi diyoruz, faiz oranları düşmeden bu yapılabilir mi?

    © AA/ Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
    Türkiye
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    'Süper Teşvik' olarak bilinen Proje Bazlı Teşvik Sistemi Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Faiz oranlarını aşağı düşürmedikten sonra yatırım yapılabilir mi? Öncelikle yüksek faizden yatırımcıyı kurtaracaksın ki yatırımlar yapılabilsin. Sistem bu ihtiyacın neticesi olarak ortaya çıkmıştır" dedi.

    Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi Tanıtım Programı Beştepe'de gerçekleştirildi. Sisteme katılmaya hak kazanan 19 şirket belli olurken, yatırım teşvik programına göre 23 projeye 135 milyar liralık destek sağlanacak.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Muhtarlar Toplantısına katılarak konuşma yaptı.
    © AA/ Yasin Bülbül
    'Süper teşvik' programı bugün açıklanıyor
    Alvi Medica, Assan, Atayurt, CFS, Dow Aksa, Ekore, Ersan, İpek Mobilya, Most Makine, Siirt Bakır, Metcap Enerji, TUSAŞ, Oyak Renault, Yıldız Metalurji, Vestel, Sütaş ve Tosyalı'nın yatırımları teşviklerden yararlandırılacak.

    Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teşvikten yararlanacak firmalara gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası sağlanacağını söyledi. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

    'YATIRIMLAR SAYESİNDE 134 BİN DOLAYLI İSTİHDAM ORTAYA ÇIKACAK'

    • Binali Yıldırım
      © AA/ Güven Yılmaz
      Yıldırım: Spekülatörlerin heveslerini kursaklarında bıraktık
      Hanımefendiler, beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Proje Bazlı Teşvik Sistemi'ni tanıtacağımız toplantıya katılımlarınız adına teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz yıl hazırlıkları tamamlanan 23 projeye ve bunların sahibi 19 firmamıza vereceğimiz teşvik belgelerinin hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin gelişmesine, büyümesine hedeflerine doğru ilerlemesine sağladıkları katkı için şükranlarımı sunuyorum.
    • Bu konuyu 23 proje ve 19 firma teşvik belgesi gibi bahsedince sıradanmış gibi görünüyor. 23 projenin 135 milyar lira yatırım bedeli olduğunu görüyoruz. Bu yatırımlar sayesinde 134 bin dolaylı istihdam ortaya çıkacak. Bu yatırımlar ihracatımıza 6 milyar 318 milyon dolarlık katkı sağlarken, ithalatımızın da 12 milyar 312 milyon dolar azalmasını sağlayacak.

    '7.4'LÜK BÜYÜME İLE ORTALAMANIN ÜZERİNE ÇIKTIK'

    • CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan Adıyaman'da Tütüncüler Pazarına giderek tütüncü esnafının sorunlarını dinledi.
      © AA/ Çağrı Öner
      CHP'li Tezcan: Bunun neresi büyüme? Büyüme dediğin şeyde vatandaş zengin olur
      47 milyara ulaşan cari açığımızda 19 milyar dolarlık bir iyileşme sağlamış olacağız. 2023 hedefleri konumunda çok önemli bir adım olarak gördüğümüz teşvik sisteminin hayata geçmesinde emeği olan dostlarımın hepsini yürekten tebrik ediyorum.
    • 2003-2017 arasında ortalama büyüme oranımız 5.8 düzeyinde gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl 7.4'lük büyüme ile ortalamanın üzerine çıktık. Birileri şunu söylüyor "Fazla büyüme hayırlı değildir" neden? Kıskançlık. Büyüme olmadıktan sonra ne işe yarar?

    'İŞSİZLİĞİ TEK HANELİ RAKAMLARA İNDİRECEĞİZ'

    • İŞKUR
      © AA/
      İşsizlik aralıkta da çift haneli
      Türkiye büyüdükçe iş adamı, çalışanı ve devleti ile hep birlikte kazanacağız. Çalışanlarımızın milli gelirden aldıkları pay yüzde 30.5 düzeyine çıktı. 2005 yılında 19 milyon 600 düzeyinde olan çalışan sayımız, 28 milyon 200 bine yükseldi. 10 milyona yakın istihdam artışı yaşandı.
    • Kadın ve gençlerimizin iş gücüne katılım oranları istihdamdan daha hızlı arttığı için işsizlik biraz yüksek görünüyorsa da en kısa sürede tek haneli rakamlara indireceğiz.
    • Bu sezon hem turist sayısı hem gelir bakımından yeni rekorlara imza atacağız.

    'TURİZMDE ÖZ ELLİKLE VAN, AĞRI, IĞDIR, BURALARI İHMAL ETMEYİN'

    • Karadeniz - Sinop turizm
      © REUTERS/ Osman Orsal
      Turizm destekleri yeniden belirlendi: Ölü sezonda turist getirene daha yüksek teşvik
      İnşallah bu sezon hem turist sayısı hem gelir bakımından yeni rekorlara imza atacağız. Burada hemen bir sinyal vereyim. Doğu'yu ihmal etmeyin. Turizmde özellikle Van, Ağrı, Iğdır, buraları ihmal etmeyin. Üçlü Zirve'de Sayın Ruhani de ifade etti. Bakın, şurada 15 gün içerisinde 169 bin turist geldi. Bizim o bölgedeki doluluk oranı neredeyse yüzde 90'ın üzerine çıktı.
    • İran'dan oraya turistler geldiği zaman orada rahatlıkla özellikle Nevruz kutlamalarını yapabilsinler. Ama orada kalmıyor. Oradan Antalya'ya geçiyor, İstanbul aynı şekilde. Bizim bunları da kokuyu iyi alıp, nereden kimler geliyor, kimler gelebilir, buna hazırlığımızı yapmamız lazım. Hazır olmamız gerekiyor. Üstelik bu büyümeyi devletimizi borç batağına sürüklemeden önemli ölçüde özel sektörümüzün dinamizmiyle gerçekleştirdik.
    • Vergi gelirlerinin neredeyse tamamına yakını borç faizlerinin ödemesine giden bir Türkiye vardı. 2002 yılında 119 milyar lira bütçe gelirine sahip Türkiye, 139 milyar lira borç ödemesi yapıyordu. 2017 yılında ise 630 milyar lira bütçe geliri elde eden Türkiye toplam 143 milyar lira borç ödemesi gerçekleştirdi.

    'ÖNCELİKLE YÜKSEK FAİZDEN YATIRIMCIYI KURTARACAKSIN'

    • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
      © AA/
      Erdoğan'dan ekonomi yönetimine faiz tepkisi: Arkamdan iş çeviriyorlar
      Enerji atılımımızı, yüksek teknolojiye dayalı ürünlerin ülkemizde geliştirilmesi ve üretilmesi projeleriyle tamamlayarak cari açık sorununu kökten çözme irademizi ortaya koyduğumuza inanıyorum.
    • Faiz oranlarını aşağı düşürmedikten sonra bu yatırım yapılabilir mi? Yatırım Destekli Teşvik Sistemi diyoruz, burada öncelikle bir defa bu yüksek faizden yatırımcıyı kurtaracaksın.

    'MÜHENDİSLERİMİZ RUSYA'DA YETİŞTİRİLİYOR'

    • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde video konferans yoluyla Akkuyu Nükleer Santrali Temel Atma Töreni'ne katıldı
      © AA/ Kayhan Özer
      Putin, Erdoğan'la birlikte Akkuyu'nun temelini attı: Bu proje, Türk-Rus ilişkilerinin simgesi haline gelecek
      Değerli arkadaşlar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali 22 milyar dolarlık bir yatırım ve inşallah 2023'te bunun ilk etabının açılışını yapacağız. Enerjimizin yüzde 10'unu buradan temin etmiş olacağız. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin aynı zamanda ülkemize kazandırdığı, kariyeri yüksek gençler… Bu mühendislerimiz Rusya'da yetiştiriliyor. Sistem oturunca diğerleri de takip edecek. 3.500 istihdam, 10 bine ulaşacak. Bunlar Türkiye'nin nereye gittiğini gösteriyor.
    • Sadece bu değil, savunmada attığımız adım. S-400 diyoruz birileri rahatsız oluyor. Türkiye kendi kaderini kendisi belirleyecek. Ortak paydalar bulabiliyorsa kimse bundan rahatsız olmasın. Yerli ve yenilebilir enerji kaynakları ile önemli çalışmalar yapıyoruz.
    • Buradaki hesapta hemen kredi gayet uygun faiz oranıyla, yüzde 3'le bize veriliyor, bununla birlikte bu adımı atıyoruz.

    FİRMALARA VERGİ MUAFİYETİ VE KDV İSTİSNASI

    • Para, Türk Lirası (TL)
      © AA/
      'Süper teşvik' alacak 23 firma belli oldu
      Şu ana kadar 23 proje için 19 firmamız bu yatırım teşviklerinden yararlanmaya hak kazandı. Teşvik kapsamındaki yatırımlara gümrük vergisi muafiyeti getiriliyor. Bu yatırımlardaki makine ve teçhizatları ile inşaat harcamaları için KDV istisnası sağlanıyor.
    • Teşvik belgesi sahiplerine yatırım tutarının iki katına kadar kurumlar vergisi indirimi veya 10 yıla kadar kurumlar vergisi istisnası sunuluyor.
    • 10 yıla kadar sigorta primi işveren hissesi desteği, 5 yıl brüt aylık asgari ücretin 20 katına kadar nitelikli personel desteği, 10 yıla kadar gelir vergisi spotajı desteği veriliyor.
    • Finansman konusunda ise 10 yıl boyunca tüketimin yarısı kadar enerji desteği, yatırım tutarının yüzde 49'una kadar devlet sermayesi tutarı sağlanabiliyor.
    • İlk proje Mardin Mazıdağı ilçesinde gerçekleştirilecek. 2.9 Milyar TL'lik bir proje.

    'BİZDEN SİZE TAKOZ OLMAZ'

    • Türkiye'nin gerçek gündemi işte budur. Asıl tartışmamız, konuşmamız, tekliflerimizle yön vermemiz konular bunlardır. Her kim, ülkemizin asli meselelerini bırakıp siyaseti ve milleti dedikoduyla meşgul ediyorsa onun heybesi boştur.
    • ​Meclis kürsüsünü panayır yerine çevirenlerin Türkiye'ye söyleyecek bir sözü yoktur. Yatırımın olmadığı yerde devlet alacak vergi de bulamaz. Ömründe hiç iş kurmamış, 5 koyun gütmemiş, aldığı koyunları da kaybetmiş, çalışmamış, üretmemiş birilerine bunları anlatmak beyhude bir çabadır.
    • Bizden size takoz olmaz, önünüzdeki takozların temizlenmesi olur.
    Etiketler:
    Süper teşvik programı, ekonomi, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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