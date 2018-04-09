Erdoğan: Yatırım Destekli Teşvik Sistemi diyoruz, faiz oranları düşmeden bu yapılabilir mi?

'Süper Teşvik' olarak bilinen Proje Bazlı Teşvik Sistemi Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Faiz oranlarını aşağı düşürmedikten sonra yatırım yapılabilir mi? Öncelikle yüksek faizden yatırımcıyı kurtaracaksın ki yatırımlar yapılabilsin. Sistem bu ihtiyacın neticesi olarak ortaya çıkmıştır" dedi.