Tezcan: Kılıçdaroğlu, büyük buluşmanın en önemli aktörü

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, partisinin cumhurbaşkanı adayı konusunda, “Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu, büyük demokrasi buluşmasının, özgürlükleri temsil eden o büyük buluşmanın en önemli siyasi lideri ve aktörüdür” dedi.

Tezcan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından özetle şunları söyledi:

İstanbul nilletvekilimiz Enis Berberoğlu’nun rehinde 300. gününü doldurduğu gündür. Hukukun çalışmadığı, yargının siyasetin tahakkümü altında olduğu Türkiye’de, bir milletvekili 300 gündür rehin tutulmaktadır ve Anayasa Mahkemesi karar vermemiştir. Anayasa Mahkemesi hak ihlallerini inceleyecek mahkemedir, göreve davet ediyoruz.

8 milyon emeklinin 4 milyonu çalışmak zorunda. Kalanı da çalışacak ama iş bulamıyor. Bizim iktidarımızda emekliye senede iki maaş ikramiyeyi vereceğiz. Yetmez, büyümeden de emekliye pay vereceğiz. Bu iktidar emeklinin maaşını sarayda bir dakikada harcayan bir iktidar. Sarayın bir dakikası, bir emekli maaşı.

'HELAL PARAYI ANLAMALARINI BEKLEMİYORUZ'

Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden Erdoğan, çıkıp genel başkanımızın namusuyla, alın teriyle helal kazandığı memuriyet maaşına laf söylemiş. Devletten aldığı maaştan başka kazancı olmayanla anamuhalefet partisi temsil edilmez demiş. Biz gelirinin her kuruşunun içerisinde haram karışmış olanların, alın teriyle helal kazanılmış emekli maaşıyla nasıl yaşanacağını anlamalarını beklemiyoruz. Sen pazar yerinde domates satan pazarcı esnafı değilsin, Cumhurbaşkanlığı makamını işgal ediyorsun. Kazancının her kuruşunu bu milletin bilmeye hakkı var, Genel Başkanımızın kazancının her kuruşunu bildiği gibi. O yüzden kazancı helal olanların, helal kazancıyla alay etmek yerine, kazancındaki şüpheyi millete açıklamakla yükümlüsün.

© AA/ Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar Erdoğan'dan hedefindeki Boğaziçi öğrencilerine: Okuma hakkı vermeyeceğiz

Türkiye iki siyasetçi tablosuyla karşı karşıya. Bir siyasetçi çıkıp üniversite öğrencilerine hitap ederken soğuk savaş döneminin öfkeli diliyle konuşuyor. Öğrencileri böyle hedef gösteren bir zat var, AK Parti Genel Başkanı. Bir başka fotoğrafı geçen hafta gördük. ODTÜ öğrencilerini arabasına alıp okuluna kadar bırakan bir başka lider, Kılıçdaroğlu. İşte iki lider arasındaki fark. Tarihin çöplüğündeki diktatörlerin üniformasıyla öğrencilerin hafızalarına kazınan bir başka lider.

Terörle mücadelede de iki ayrı lider fotoğrafı. Birincisi ‘Terör örgütü PKK’ya ilişmeyin’ diye valilere talimat veren bir lider Erdoğan. Öbür tarafta PKK’nın pusu kurduğu bir lider. O kim? Kemal Kılıçdaroğlu.”