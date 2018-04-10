CHP, 16 Nisan'da meydanlara çıkıyor

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre, CHP Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) 16 Nisan referandumunun yıl dönümünde 'OHAL değil demokrasi istiyoruz' sloganıyla 81 ilin kent merkezinde saat 12.00’de bir saat oturma eylemi yapılması kararı alındı. Bundan sonra yapılacak eylemler için de CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba görevlendirildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yaklaşık 5 saat süren MYK toplantısında Suriye, Rusya, İran ve ABD çerçevesinde Ortadoğu sorunu ele alındı. Ekonomideki gelişmelere ilişkin de bir sunumun yapıldığı toplantıda, Kılıçdaroğlu’nun “Özellikle borç ve faizle ilgili araştırma yapılsın ve bir rapor hazırlansın” talimatı verdiği öğrenildi.

© AA/ Murat Kaynak Cinsel istismar yasa tasarısı TBMM'de

Çocuğun istismarına yönelik yasa tasarısının Meclis’e dün gelmesiyle birlikte MYK’da konu ele alındı. Tasarıda getirilen 12 yaş sınırının eleştirildiğinin öğrenildiği MYK’da, yapıcı muhalefet yapılması ve düzenlemenin desteklenmesi kararı çıktı.

AYM HAZIRLIĞI

Edinilen ilgiye göre MYK’de AK Parti-MHP’nin hazırladığı ittifak yasasında seçim güvenliğini ilgilendiren maddelerin AYM’ye götürülme kararı alındı. Dilekçenin bir an önce hazırlanacağı, başvurunun kısa sürede yapılacağı öğrenildi.