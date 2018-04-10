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    Kadıköy'de çok sayıda kişi referandumun ardından protesto gösterisi düzenliyor

    CHP, 16 Nisan'da meydanlara çıkıyor

    © Sputnik/ Erhan Demirtaş
    Türkiye
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    CHP, parlamenter sistemi bitirip başkanlık sistemini getiren referandumun yapıldığı 16 Nisan'da 81 ilin kent merkezlerinde oturma eylemi yapacak. Ortak bildirinin okunacağı oturma eyleminde 'OHAL değil, demokrasi istiyoruz' denilecek.

    Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre, CHP Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) 16 Nisan referandumunun yıl dönümünde 'OHAL değil demokrasi istiyoruz' sloganıyla 81 ilin kent merkezinde saat 12.00’de bir saat oturma eylemi yapılması kararı alındı. Bundan sonra yapılacak eylemler için de CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba görevlendirildi. 

    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan
    © Fotoğraf: CHP
    Tezcan: Kılıçdaroğlu, büyük buluşmanın en önemli aktörü
    KILIÇDAROĞLU'NDAN TALİMAT: BORÇ VE FAİZLERLE İLGİLİ ARAŞTIRMA YAPILSIN

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yaklaşık 5 saat süren MYK toplantısında Suriye, Rusya, İran ve ABD çerçevesinde Ortadoğu sorunu ele alındı. Ekonomideki gelişmelere ilişkin de bir sunumun yapıldığı toplantıda, Kılıçdaroğlu’nun “Özellikle borç ve faizle ilgili araştırma yapılsın ve bir rapor hazırlansın” talimatı verdiği öğrenildi. 

    TBMM Genel Kurulu olağanüstü toplandı
    © AA/ Murat Kaynak
    Cinsel istismar yasa tasarısı TBMM'de
    ÇOCUĞA İSTİSMAR DÜZENLEMESİ İÇİN YAPICI MUHALEFET

    Çocuğun istismarına yönelik yasa tasarısının Meclis’e dün gelmesiyle birlikte MYK’da konu ele alındı. Tasarıda getirilen 12 yaş sınırının eleştirildiğinin öğrenildiği MYK’da, yapıcı muhalefet yapılması ve düzenlemenin desteklenmesi kararı çıktı.

    AYM HAZIRLIĞI

    Edinilen ilgiye göre MYK’de AK Parti-MHP’nin hazırladığı ittifak yasasında seçim güvenliğini ilgilendiren maddelerin AYM’ye götürülme kararı alındı. Dilekçenin bir an önce hazırlanacağı, başvurunun kısa sürede yapılacağı öğrenildi.

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    Etiketler:
    OHAL, 16 Nisan Referandumu, CHP, Veli Ağbaba, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye
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