ABD'li senatörler, tutuklu papaz Brunson için Türkiye'ye geliyor

Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre, FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla İzmir’de tutuklu bulunan ABD vatandaşı Pastör Andrew Craig Brunson, hakim karşısına çıkacak.
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ABD Kongresi üyesi senatörler, 16 Nisan’daki duruşmayı izlemek için Adalet Bakanlığı’na başvurdu. Duruşmayı izlemek isteyen senatörlerden biri Brunson’ın sınıf arkadaşı. İzin çıkarsa ABD’li senatörler duruşmayı izleyebilecekler.
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan serbest bırakılmasını istediği Brunson için 37 Senatör ve 78 Kongre üyesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazmış, serbest bırakılıp sınır dışı edilmesini istemişti.
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