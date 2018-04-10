Selvi'den Erdoğan'a tavsiye: Kılıçdaroğlu perhizi

Selvi, kamuoyunda 'süper teşvik' olarak bilinen Proje Bazlı Teşvik Sistemi Tanıtım Toplantısı'ndaki gözlemlerini yazdı. Hürriyet yazarı yazısında Erdoğan'a 'Kılıçdaroğlu perhizi' yapma tavsiyesinde bulundu.

"Rota ekonomiye çevrildi" başlıklı yazının ilgili kısmı şöyle:

"Ha bir de Kılıçdaroğlu bölümü vardı, atlamış değilim. Kambersiz düğün, Kılıçdaroğlu’suz konuşma olur mu? Olmadı tabii. Erdoğan bir ara ‘Kılıçdaroğlu perhizine’ girmişti. Keşke yine öyle olsa, bu tür polemikleri değil, ülkeye iş ve aş getirecek yatırımları konuşsak."

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıda Kılıçdaroğlu'nun ismini anmadan şunları söylemişti:

"İşte gerçek Türkiye budur. Türkiye'nin gerçek gündemi işte budur. Asıl tartışmamız, konuşmamız, tekliflerimizle, eleştirilerimizle yön vermemiz gereken konular işte bunlardır. Her kim ülkemizin bu asli meselelerini bir kenara bırakıp, siyaseti ve milletimizi dedikoduyla, iftirayla, hakaretle meşgul ediyorsa bilin ki onun heybesi boştur, tamtakırdır. Meclis kürsüsünü panayır yerine çevirenlerin Türkiye'ye söyleyecek bir sözü yoktur, böylelerinin Türk milletine söyleyecek bir sözü de yoktur. Söyleyecek sözü olmayanın yüreğinin iyi ve güzel olan her şeye kin bağlaması, ağzının affedersiniz kanalizasyon borusuna dönmesi kaçınılmaz hale geliyor. Öyle. Bizim için işte burada olduğu gibi ülkemize yatırım getirecek, istihdamı ve ihracatı artıracak tek bir yatırımı konuşmak, diğerleriyle bir ömür polemik yapmaktan çok daha evladır, makbuldür, heyecan ve tatmin vericidir."