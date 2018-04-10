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    Kömür madeni

    ‘Türkiye'nin her yerinde kömür sondajı başlayacak'

    © Sputnik/ Alexey Kudenko
    Türkiye
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    Elif Sudagezer
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    Uluslararası Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi ve Fuarı'nda Sputnik'in sorularını yanıtlayan KÖMÜRDER Başkanı Polat "Yerli kömür üretimi artacak. Türkiye'nin envanterini ortaya çıkarmak için ülkenin her yerinde sondaj çalışmaları yapılacak" dedi.

    Kömür
    © Sputnik/ Alexander Kryazhev
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    Kömür Üreticileri Derneği (KÖMÜRDER) tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin sahip olduğu 350 milyar dolarlık kömür rezervi potansiyelinin temiz kömür teknolojileriyle ekonomiye nasıl kazandırılabileceğinin masaya yatırıldığı 2. Uluslararası Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi ve Fuarı İstanbul'da başladı. Zirvenin organizatörlüğünü üstlenen Kömür Üreticileri Derneği (KÖMÜRDER) Başkanı Muzaffer Polat, Sputnik'in Türkiye'deki kömür üretimine ilişkin sorularını yanıtladı.

    Yerli kömür üretiminin artırılması için önemli çalışmalar yürütüldüğünü söyleyen Polat "Türkiye'de doğalgaz veya petrol az olduğu için fosil yakıt anlamında kömür öne çıkıyor. Şu an 18 milyar ton tespit edilmiş rezervimiz var. Ama bu rezervin çok daha yüksek rakamlara çıkacağına inanıyorum. Zira tespit edilen rakam 18 milyar ton olsa da; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Bey'in (Albayrak) aldığı bir karar sonucu Türkiye'nin her yerinde sondaj yaparak Türkiye'deki kömür envanterimizi görmek istiyoruz. Ne kadar kömürümüz olduğunu, bunların nerede bulunduğunu ve kaç kalori olduğunu… Bunları tespit edeceğiz. Yoğun bir çalışma yürütülüyor ve sonuçlarınızı önümüzdeki yıllarda alacağız" dedi.

    ticaret, ihracat, ithalat, ekonomi
    © REUTERS/ Fabian Bimmer/File Photo
    Cari açık beklentiyi aştı: 7.1 milyar dolar
    ‘YERLİ KÖMÜR CARİ AÇIĞI KAPATMADA ÖNEMLİ ROL OYNAYACAK'

    Yerli kömüre destek için devletin destek ve teşvikler sunduğunu söyleyen Polat "Kömürümüz Rusya'nın kömürü gibi yaşlı ve kaliteli olmasa ve kalorileri 2500-3000 ortalamasına kadar çıksa da; her kalori düzeyinin bir ekonomik karşılığı vardır ve biz bu potansiyeli ekonomiye kazandırmayız. Çünkü enerjiden kaynaklı ciddi bir cari açığımız var ve bunun kapanmasına katkı sağlamalıyız. Yerli kömüre verilen önem ve bu alanda yapılan yatırım buna önemli katkı sağlayacak. Devlet bu yüzden yerli kömüre destek ve teşvikler veriyor. Bu teşviklerin sonucunda üretim artacak" diye konuştu.

    ‘DİĞER YAKITLARDAN PAZAR PAYI KAPACAĞIZ'

    Kömürü gazlaştırma için de çaba sarf edileceğinin altını çizen Polat "(Türkiye'deki) sondaj derinlikleri 1000 metreye çıkarıldığında bu rezerv artacaktır. Geçmişteki politikalar nedeniyle bu derinlik daha alt düzeylerde kaldı. İthal doğalgaz ve kömür kolaycılığına kaçıldı. Şu an hükümet bunu değiştirmekte çok kararlı. Yerli kömürde sonuna kadar çaba sarf edeceğiz. Bunun en uygun ve ucuz şekilde yapılmasını sağlayacağız. İkame edilen diğer yakıtlardan pazar payı kaparak dışa bağımlılığımızı azaltacağız. Yarın gazlaştırma ile ilgili özel bir oturum var. Biz gerekirse kömürümüzü masraflı olmasına rağmen gazlaştırmak için çaba sarf edeceğiz. Bu gazlaşan kömür doğalgaza alternatif olamaz ama en azından kömür gazından da faydalanmış oluruz" ifadelerini kullandı.

    ‘HÜKÜMET İTHAL KÖMÜRLE ÇALIŞAN SANTRALLERE SICAK BAKMIYOR'

    Polat "Hükümet şu an ithal kömürle çalışacak termik santrallere sıcak bakmıyor. Daha çok yerli kömürle çalışacak santrallere yönelmiş durumda. O dönem ülkenin ihtiyacını karşılamak için bunlara yönelindi. Ancak ithal kömürle çalışan bir termik santral ülkenin yalnızca enerji desteği açısından getirisi var. Ham madde yurtdışından geldiği için cari açığı kapamıyor, aksine daha çok açıyor. Hükümet de bu bilinçle yerli kömüre teşvik ediyor. İthal kömürle çalışan termik santrallerin kısmen de olsa yerli kömüre geçişini sağlamak için hükümet, yerli kömürle elde edilen enerjinin bir bölümü için alım garantisi verdi. Devlet bu tür adımlar atıyor. Malum, kazan dizaynları farklı olduğu için ithal kömürle çalışan termik santrallerin tamamen yerli kömüre geçişi mümkün değil. Ancak bu ithal kömürle çalışan santraller bile istedikleri takdirde 3'te 1 oranına yerli kömüre geçiş yapabilir. Bize düşen de bunu teşvik etmek için yakma sistemlerini iyileştirmek" dedi.

    ‘RUSYA KÖMÜRÜNDEN EN SON FERAGAT EDİLİR; DİĞER ÜLKELERDEN İTHAL EDİLEN KÖMÜR MİKTARI AZALABİLİR'

    Türkiye'nin en çok kömür ihracatını Rusya, Güney Afrika ve Kolombiya'dan aldığını hatırlatan Polat "Yanlışım yoksa, geçen yıl 37 milyon ton civarında kömür aldık. Bunun 13-16 milyon tonu Rusya'dan. Rusya'dan kaliteli kömür alıyoruz, bu evsel yakıt olarak da kullanılıyor. Rusya'yla birbirimize ihtiyacımız var. Onların pazar payı düşmez. yerli kömür kullanımının artmasıyla Güney Afrika ve Kolombiya'nın pazar payı düşebilir. Zira Rusya'dan aldığımız kömür kalitesi ve ilişkilerimizi düşünüldüğünde en son feragat edilecek olan Rusya kömürüdür. İthal kömür her zaman olacak" diye ekledi.

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    Etiketler:
    linyit, cari açık, milli, yerli, ekonomi, ithalat, kömür, enerji, doğalgaz, 2. Uluslararası Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi ve Fuarı, KÖMÜRDER, Kömür Üreticileri Derneği, Muzaffer Polat, Elif Sudagezer, Kolombiya, Güney Afrika, Türkiye, Rusya
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