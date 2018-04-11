Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada bazı şüpheliler için verilen 'takipsizlik' kaldırıldı

Kahramanmaraş 2. Sulh Ceza Hakimliği, Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin ölümüne ilişkin 132 şüphelinin yer aldığı "ana soruşturma dosyası" hakkında, 20 Haziran 2016'da savcılık tarafından verilen takipsizlik kararını, bazı şüpheliler yönünden kaldırdı.