Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada bazı şüpheliler için verilen 'takipsizlik' kaldırıldı

Kahramanmaraş 2. Sulh Ceza Hakimliği, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 arkadaşının ölümüne ilişkin soruşturmada, savcılık tarafından verilen "kovuşturmaya yer olmadığına" dair kararı, bazı şüpheliler yönünden kaldırdı.
Yazıcıoğlu'nun, 5 kişiyle yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin, 132 şüphelinin yer aldığı "ana soruşturma dosyası" hakkında, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının 20 Haziran 2016'da verdiği kovuşturmaya yer olmadığına dair kararına, Yazıcıoğlu ailesi ile parti avukatlarının yaptığı itirazın incelenmesi, Kahramanmaraş 2. Sulh Ceza Hakimliğince tamamlandı.
© Fotoğraf: DHA
Mahkeme, 20 şüpheli yönünden kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılmasına, kararda adı geçen diğer şüpheliler yönünden yapılan itirazların reddine hükmetti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)