Kayıt
13:13 11 Nisan 2018
Ankara+ 23°C
İstanbul+ 16°C
Canlı Yayın
    Arama
    Doğan Medya

    CHP, Doğan Medya’nın satışıyla ilgili Rekabet Kurulu’na başvurdu: Muhalefetin sesinin tamamen kesilmesi amaçlanıyor

    © REUTERS/ Umit Bektas
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 11

    CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Doğan Medya Grubu'nun, Demirören Medya Grubu'na satış işlemlerinin resmi olarak gerçekleşmesinin ardından Rekabet Kurulu'na şikayet başvurusunda bulundu. Tanal, söz konusu satışla muhalefetin sesinin kısılmasından öte tamamen kesilmesinin amaçlandığını belirtti.

    Basın ve yayın piyasasında tekelleşme ve kartelleşmeye sebep olduğu gerekçesiyle, Rekabet Kurulu'nu göreve davet eden Tanal, Doğan Medya Grubu'nun satışıyla muhalefetin sesinin kısılmasından öte tamamen kesilmesinin amaçlandığını belirtti.

    Doğan Medya
    © REUTERS/ Umit Bektas
    İmzalar atıldı: Doğan Medya resmen Demirören Medya'ya geçti
    Cumhuriyet'in aktardığı habere göre, iktidarın medyaya hakim olma çabasını, önümüzdeki seçimleri riske atmamak ve iktidar ömürlerini uzatmak olarak yorumlayan Tanal, sözlerine şöyle devam etti:

    "Anayasamızın 167. maddesine göre devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır; piyasalarda fiili veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önler.

    Ancak Rekabet Kurulu'nun Doğan Medya Grubu'nun satışına onay vermesi, anayasaya aykırılık teşkil etmektedir. Medya, tamamen Demirören Grup tarafından yönetilecek, halkın algısı ve bilinci üzerinde söz sahibi olan yalnızca tekel bir medya söz konusu olacak. Özgür basının çok sesliliği de yok olmaya başlayacaktır.

    'BASIN ASIL GÖREVİNİ YERİNE GETİREMEYECEKTİR'

    Doğan Medya
    © REUTERS/ Yagiz Karahan
    Rekabet Kurumu'ndan Doğan Medya açıklaması
    Asıl amacı topluma doğru, tarafsız bilgi sunup, kamuoyunu oluşturmak ve şekillendirmek olan basın, asıl görevini yerine getiremeyecektir. Bu nedenlerle söz konusu devir ve satış işlemine Rekabet Kurulu tarafından verilen onayın ilgili kanun hükümlerine ve Anayasa'nın 167. maddesine göre iptali gerekmektedir.

    Yalnızca Anayasa'nın ihlali değil aynı zamanda 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu'nun da 4. maddesi olan Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar, 6. maddesi olan Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması ve 7. maddesi olan Birleşme veya Devralma maddelerinin de ihlali söz konusudur."

    İlgili konular:

    Aydın Doğan, devir teslim töreninde konuştu: Artık biraz kaşarlandık mı ne yaptık?
    Aydın Doğan, dava açtığı gazetecilerle helalleşmek istiyor
    'Demirören'e Doğan Medya için Ziraat Bankası'ndan 2 yıl ödemesiz 10 yıllık kredi'
    'Doğan Medya'nın Demirören'e devrinde sorun yok'
    Aydın Doğan veda etti: Bana haksızlık edenlerin üzerinde de çok emeğim var
    Etiketler:
    Rekabet Kurulu, Demirören Grubu, Doğan Medya Grubu, Mahmut Tanal, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Kuzey Kore'deki etkinliklerden görüntüler
    Kuzey Kore'deki toplu etkinliklerden ilgi çekici kareler
    Karikatür
    Rusya'dan OPCW'ye Duma daveti
    İnfografik
    Türk vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam