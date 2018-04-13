Umre yolculuğu diye Gaziantep ve Şanlıurfa'yı gezdirip Balıklıgöl'e getirdiler

Umre yolculuğu için bir firmaya başvuran 68 kişilik kafile Gaziantep ve Şanlıurfa gezdirildikten sonra tekrar yola çıktıkları ilçeye getirildi.

Alınan bilgiye göre, Kayseri'deki bir firmanın görevlileri, umre ziyareti için Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden 68 kişilik kafileyi iki otobüsle yola çıkardı. Aralarında yaşlıların da bulunduğu kafiledekiler, firma yetkililerinin kiraladığı otobüslerle Gaziantep ve Şanlıurfa'da dolaştırıldı.

© AP Photo / Mosa'ab Elshamy Diyanet'ten taksitli umre açılımı

Otobüste dolandırıldıklarını anlayan kafiledekiler, Elbistan'daki yakınlarına haber verdi. Vatandaşlar, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne gelerek polis ekiplerine konu hakkında bilgi verdi. Kafileyi taşıyan otobüsler, İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde durduruldu. Kişi başı 690 dolar verdiğini iddia eden kafiledekiler, emniyette firma yetkililerinden şikayetçi oldu.

Yolculardan Durdu Mehmet Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, umreye gitmek için söz konusu firmayla anlaştıklarını belirtti. Firma yetkililerinin Kayseri'den uçağa bindirileceklerini söyleyerek kendilerini otobüse aldığını ifade eden Kılıç, "Otobüse bindirdikten sonra Şanlıurfa'da Balıklı Göl'ü gezdireceklerini söylediler. Akşam olduğunda bizi götüremeyeceklerini belirtip Elbistan'a geri getirdiler" dedi.

Polis ekipleri, otobüs şoförlerini ifadelerini almak üzere emniyete götürdü.