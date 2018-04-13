Umre yolculuğu diye Gaziantep ve Şanlıurfa'yı gezdirip Balıklıgöl'e getirdiler

Alınan bilgiye göre, Kayseri'deki bir firmanın görevlileri, umre ziyareti için Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden 68 kişilik kafileyi iki otobüsle yola çıkardı. Aralarında yaşlıların da bulunduğu kafiledekiler, firma yetkililerinin kiraladığı otobüslerle Gaziantep ve Şanlıurfa'da dolaştırıldı.
Yolculardan Durdu Mehmet Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, umreye gitmek için söz konusu firmayla anlaştıklarını belirtti. Firma yetkililerinin Kayseri'den uçağa bindirileceklerini söyleyerek kendilerini otobüse aldığını ifade eden Kılıç, "Otobüse bindirdikten sonra Şanlıurfa'da Balıklı Göl'ü gezdireceklerini söylediler. Akşam olduğunda bizi götüremeyeceklerini belirtip Elbistan'a geri getirdiler" dedi.
Polis ekipleri, otobüs şoförlerini ifadelerini almak üzere emniyete götürdü.
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