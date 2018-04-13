Aydın Doğan'dan Demirören'e: Hürriyet'in kumaşıyla fazla oynamayın

Doğan Medya'nın Demirören Medya'ya devir teslimini gerçekleştiren Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Hürriyet Avrupa çalışanlarına da veda etti. Almanya'nın Frankfurt kentinde Hürriyet Avrupa çalışanlarıyla bir araya gelen Doğan, "Veda etmek kolay değil. Sizlerden üzülerek ayrılıyorum. Sizinle helalleşmeye geldim. Benden sonra da Hürriyet'in büyük başarılara imza atmasından iftihar ederim" dedi.

Doğan, Hürriyet Avrupa çalışanlarına şu sözlerle veda etti:

"Arkadaşlarım, canlarım, gurbetçilerim. Bugün bir veda için buraya geldim. Veda öyle kolay bir şey değil ve de sizlere veda etmek hiç kolay değil. Hepinizin alın teri, hepinizin emeği, hepinizin dostluğu, gayretle yaptığı işler var. Ben 40 yıldır bu yolculuğu yapıyorum. Bu meslekte yoruldum. Fazla hırpalandım. Ben artık ayrılayım dedim

Baktım üzülüyorum ama kendi kendime, çocuklarıma, karıma söyleyeceğim bir şey var. Ben 40 yıldır bu meslekteyim ve şerefimle ayrılacağım dedim. Kovulmayacağım. Kimse benim arkamdan teneke çalmayacak. Kimse benden 'Maaş alacağım var' demeyecek. Bunu da sebep göstererek ayrılmaya karar verdim. Buna rağmen çok üzgünüm, sizlerden ayrılmaktan.

'HELALLİK ALMAYA GELDİM'

Televizyonlarda gazetelerde yapılan veda konuşmalarında çok etkilendim. Kendime çimdik attım, ağlamayım diye. Çok ağlayan arkadaşlarım oldu. Anadolu'nun ortasından geldim, Kelkitliyim, ben ağlamayım diye kendimi sıktım. Ağlamadım ama içim kan ağladı. Şimdi sizlerden ayrılırken de içim kan ağlıyor. Değerli arkadaşlarım, bunca yıl beraber çalıştık. İstemeden bilmeden bazılarınıza haksızlık yaptıysam, hakkınızı helal edin. Ben hepinize helal ediyorum. Bir şeyi vurgulamak istiyorum. Yayıncılık hayatım boyunca, şahsi menfaatlerim için hiçbir siyasi iktidara, hiçbir siyasetçiye yaklaşıp da bana şunu yap bunu yap demedim. Ben Türkiye'nin menfaatlerini korumayı amaç edindim. Ülkem aleyhine hiçbir şey yapmadım. Her şeyden yüzümün akıyla çıktım. Sizden helallik almaya geldim.

'DEMİRÖREN AİLESİ 'HÜRRİYET ÇALIŞANLARIYLA YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ' DEDİLER'



© Fotoğraf : DHA Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Faralyalı: Aydın Doğan iyi bir tüccardır

Hürriyet gazetesini Demirören Ailesi'ne devrederken şöyle dedim: 'Size verdiğim Hürriyet Gazetesi Türk basınının amiral gemisidir. Ben size bir amiral gemisi teslim ediyorum. Türkiye'nin en itibarlı, yurtiçi ve yurtdışında en çok okunan, en çok ilan alan gazetesi. Bunun kumaşı ile fazla oynamayın.' Onların bana söyledikleri şu oldu. 'Biz bütün Hürriyet çalışanlarıyla beraber çalışacağız. Hiçbirisinin kumaşıyla uğraşmayacağız.' Benden sonra Hürriyet'in daha büyük başarılara imza atmasından, iftihar ederim. Onların da başarılı olmasını diliyorum."