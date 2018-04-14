Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması: Yapılan operasyonu doğru buluyoruz

© REUTERS / Yuri Gripas Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi hakkında açıklama

Suriye'de yaşananlara son gelişmelere değinen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu sabah erken saatlerde Amerika, İngiltere ve Fransa tarafından füze ve uçaklarla rejim hedeflerine yönelik sınırlı olduğu açıklanan bir operasyon yapıldı. Onun için bu gece de uykusuz geçti zaten, hep bunu takip ettik. Rejimin daha önce de çeşitli defalar yaptığı bu tür saldırıların cevapsız bırakılması elbette düşünülemezdi. Bu bakımdan yapılan operasyonu doğru buluyoruz. Niye? O kimyasal silahlarla o yavruların düştüğü durumu herhalde tasvip etmemiz mümkün değil. Kimse bunun faili, bunun bedelini ödemesi lazım. Böylece rejim, son günlerde tırmandırdığı muhaliflere yönelik insanlık dışı hak, hukuk tanımaz saldırılarının cevapsız kalmayacağını görmüş oldu. Ancak kimyasal saldırıya gösterilen bu hassasiyetin, rejimin konvansiyonel silahlarla katlettiği 100 binlerce masum Suriyeli için de sergilenmesi gerektiğine inanıyoruz.

'SURİYE'DE OYNANAN OYUN BAŞKA'

Olay sadece kimyasal değil. Kimyasallarla şehit edilenlerin sayısı bir miktar, ama konvansiyonel silahlarla bunların katbekat fazlası insan şehit edildi. Evvela 2011'de Dera'da başlayan hadiselerden beri katledilen 100 binlerce masum çocuğun, kadının, sivilin hesabı sorulurdu, sormadılar. Maalesef Suriye'de oynanan oyun başkadır. Suriye'de yapılan iş, önce rejimin zulmüne sessiz kalmak, ardından bir terör örgütünün el altından destekleyip sahaya sürülmesi, sonra da başka bir terör örgütüyle asıl projeyi hayata geçirmektir. Bunları kimse görmezden gelemez ama biz bunları hep konuştuk, hep söyledik. Biz bu oyunu çoktan çözdük. Eğer hedef DEAŞ'sa biz DEAŞ'la zaten savaşıyoruz ya. Biz DEAŞ'a karşı mücadelemizi verdik. Nerede? Fırat Kalkanı Harekatı'nda 3 bin DEAŞ'lıyı biz oralardan etkisiz hale getirerek attık."

'SURİYE MESELESİNE HAKİKİ BİR ÇÖZÜMÜ EN ÇOK BİZ İSTERİZ'

Türkiye'nin Suriye topraklarını "tüm terör örgütlerinden temizleyerek" güvenli ve yaşanabilir yerler haline getirmek istediğini söyleyen Erdoğan, "Türkiye'nin gayesi budur. Bunun için mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Sınırları içinde 7 yıldır 3,5 milyon Suriyeli'yi misafir eden bir ülke olarak Suriye meselesine hakiki bir çözüm bulunmasını en çok biz isteriz" dedi.

'TÜRKİYE'NİN BULUNDUĞU YERLERE GERİ DÖNÜŞLER BAŞLADI'

Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'deki varlığı konusunda şöyle konuştu:

"Suriye'de etkinlik yürüten unsurlar içinde kontrolü altındaki bölgeleri, güvenliği ve altyapısıyla yeniden yaşanabilir kılan tek güç Türkiye'dir. Bizim operasyon bölgelerimizde rejimin ve terör örgütleri eliyle sahada varlık gösterenlerin operasyon yürüttüğü yerlerin durumu mukayese edildiğinde bu gerçek daha iyi anlaşılacaktır. Ülkemize sığınan milyonlarca Suriyeli'den ne rejimin ne PYD'nin ne de DEAŞ'ın hakim olduğu yerlere kimse geri dönmüyor. Ama Türkiye'nin bulunduğu her yere akın akın geri dönüşler başladı. Nereye? Cerablus, El Rai, El Bab, buraya 160 bin kişi şu ana kadar döndü. Allah'ın izniyle kısa bir zaman içerisinde onun daha fazlası Afrin'e dönecek. Göreceksiniz"

'PUTİN İLE TEMAS HALİNDEYİZ'

© AA / Kayhan Özer Erdoğan, Suriye'ye saldırı sonrası İngiltere Başbakanı May ile görüştü

İngiltere Başbakanı Theresa May ile Suriye konusunu görüştüğünü, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ise "birazdan görüşeceğini" ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin Cenevre ve Astana süreçlerine destek vereceğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de temas halinde olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Arkadaşlarım Sayın Putin'le de irtibat halindeler. Onunla da Amerika'yla da ayrıca bugün yarın görüşmelerimizi yapacağız."

'KİTLE İMHA SİLAHLARININ HER ÇEŞİDİNİ MASAYA YATIRALIM'

Erdoğan, Suriye'nin "kimyasal silah bulundurduğu" iddialarıyla ilgili de şöyle konuştu:

"Buradan şimdi tüm dünyaya bir çağrıda bulunuyorum: Gelin, kimyasalıyla, konvansiyoneliyle kitle imha silahlarının her çeşidinin ve mevcut silahların geleceğini masaya yatıralım. Gelin, Suriye'de yaşanan son krizi yeni nükleer ve konvansiyonel silahlanma projelerine dev kaynaklar aktarmanın değil bu imkanları tüm insanlığın hayrına kullanmanın vesilesi haline getirelim"