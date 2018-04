Kılıçdaroğlu: 'Esad'a iyi ki bomba attılar' diyenin yüreğinde insanlık yoktur

Antalya'daki Kadın Kolları toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'yi bombalamasıyla ilgili, şunları söyledi:

"Burnumuzun dibinde bir savaş var. En güçlü silahlar Ortadoğu'da deneniyor. En modern silahlar Orta Doğu'da deneniyor. Ne üzerinde deneniyor, kobaylar üzerinde mi? Hayır. Arap halkları üzerinde deneniyor. İnsanlar üzerinde deneniyor bu silahlar. Kendi ülkelerinde yapmıyorlar bunu, başka bir ülkede ve insanlar üzerinde deniyor.

'Esad'a iyi ki bomba attılar' diyorlar. Bunu söyleyenin yüreğinde insanlık yoktur. Meydan meydan çıkıp insan hakları diye konuşuyorlar. İnsanın öldürülmesinden zevk alan kişi insan sayılmaz. Bugün geldiğimiz süreçte birlikte oturup düşünmemiz lazım."

'YENİ BİR MÜCADELENİN İÇİNDEYİZ'

Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyeti kurarken, bir kadın devrimi olarak gördük. Yurttaş olma gücüne kavuştuk kadınların verdiği mücadeleyle. Yeni bir mücadelenin içindeyiz. Çalışıyım mı çalışmayım mı deme lüksümüz yok. Mücadele ediyim mi, etmeyeyim mi deme lüksümüz yok. Sadece CHP'li kadınlar olarak değil, tüm kadınlar olarak yapmalısınız. Hakkarili, Bayburtlu, Muğlalı, Çankırılı kadına da gideceksiniz. Bu ülkenin kuruluşunda sizin acınız, kanınız ve gözyaşınız var. Aynı kararlılıkla 2019'da da yapacağız. Birileri ülkeyi babasının çiftliği gibi görüyor. Bu ülke kimsenin çiftliği değildir. Bu ülkenin harcı gözyaşı, acı ile yoğrulmuştur. Bu ülke Gazi Mustafa Kema ve arkadaşlarının emeğiyle kurulmuştur" diye konuştu.

'GEÇEN SEÇİMLERDE ANLATAMADIK'

Resmi rakamlara göre 16 milyon ailenin yoksul olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Ev ev dolaşacaksınız. Resmi rakamlara göre 16 milyon aile yoksul. En çok acıyı çeken kadınlar. 16 milyon yoksul aileye CHP'nin aile sigortasını anlatmak, yoksulluğun bu topraklara gömüleceğini anlatmak sizin görevinizdir. Benim değil sizin göreviniz diyorum. Ben her kapıyı çalıp giremem, ama siz kadınlar girebilirsiniz. Her kadının gezip görmek hakkıdır. Bunu onlara anlatacaksınız. Yoksul ailelere bunların tamamını anlatacaksınız. Onlara sosyal devleti anlatacaksınız. Yoksulsa her ay düzenli bir para yatacak, çocuğa ayrı yatacak. Çocuğun aileye 5 kuruş masrafı olmayacak. Kaleminden silgisine devlet karşılayacak. Aile bizim ailemizdir. Geçen seçimlerde aile sigortasını yeterince anlatamadık, yeterince evlere giremedik. Bu seçimde gireceğiz, anlatacağız."