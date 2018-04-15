Albayrak: Mehmetçiğimiz cephede, teşkilatlarımız da seçim savaşına hazırlanıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Mehmetçiğimiz cephede, Afrin'de savaşıyor. Şimdi bir Kurtuluş Savaşı'ndayız, yüzyıl sonra Mehmetçiğimiz cephede. Teşkilatlarımız da 2019'da bir seçim savaşına hazırlanıyor" dedi.

AK Parti Esenler 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşan Albayrak, "Esenler nereden nereye geldi, başkanımız anlattı. Başkanımız ve ilçe teşkilatının sinerjisiyle elhamdülillah Esenler, İstanbul'un yıldız ilçesi oldu. Daha da büyüyecek ve daha da olacak" diye konuştu.

"Sizden ricam, Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı mücadelesini yapmak" diyen Albayrak, sözlerine şöyle devam etti:

"Mehmetçiğimiz cephede, Afrin'de savaşıyor. Şimdi bir Kurtuluş Savaşı'ndayız, yüzyıl sonra Mehmetçiğimiz cephede. Teşkilatlarımız da 2019'da bir seçim savaşına hazırlanıyor. 2019'daki bu seçim savaşına Başkomutanımızın liderliğinde hazır mıyız? Allah gazamızı mübarek eylesin. Allah'a emanet olun. Herkesi en derin duygularımla selamlıyorum."