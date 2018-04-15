Kayıt
15:49 15 Nisan 2018
Ankara+ 21°C
İstanbul+ 17°C
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ

    AK Partili Özdağ: Atatürk'ün ölümü de şüpheli

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 51

    BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünü Kennedy cinayetine benzeten AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, egemen güçlerin demokratik, eğitimli ve ekonomisi gelişmiş bir ülke istemediğini söyledi. Özdağ, "Özal'ın ölümü şüphelidir. Aynı şekilde Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümüyle ilgili şüpheler vardır" diye konuştu.

    T24'ten Hülya Karabağlı'nın haberine göre, Kahramanmaraş 2. Sulh Ceza Mahkemesi, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 5 kişiyle birlikte bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sonunda savcılığın verdiği takipsizlik kararını 20 kişi yönünden bozarak dosyayı Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

    Muhsin Yazıcıoğlu
    © AA / Arşiv
    Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada bazı şüpheliler için verilen 'takipsizlik' kaldırıldı
    Yazıcıoğlu ile 17 yıl aynı partide görev yapan AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, mahkemeden çıkan son kararı yerinde bulduğunu söyledi ve yıllar içinde verdiği mücadele sırasında itibar suikastına uğradığını ifade etti.

    Yazıcıoğlu için "Türk siyaset hayatında anılmaya devam edecek ve kanı da yer de kalmayacak, ahı da kesinlikle boşa gitmeyecek" diyen Özdağ, bu olayın ABD'nin üzerindeki sır perdesi aydınlatılmayan Kennedy cinayeti gibi olmayacağı benzetmesi yaptı.

    Egemen güçlerin demokratik, eğitimli ve ekonomisi gelişmiş bir ülke istemediğini ifade eden Özdağ, "Özal'ın ölümü de şüphelidir. Menderes'in ölümü de arkasındaki güçler de bellidir, kim öldürttüğü de bellidir. Aynı şekilde Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümüyle ilgili şüpheler vardır, Fatih'in ölümünde şüpheler vardır. Kim Türkiye'de büyük bir iş yapıyorsa onlarla ilgili operasyon yapıyorlar" diye konuştu.

    İlgili konular:

    Selvi: Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü suikast
    Yazıcıoğlu'nun öldüğü kazayı manipüle ettiği öne sürülen polis tutuklandı
    Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde 'Barnabas İncili' şüphesi
    'Yazıcıoğlu'nun helikopterindeki cihazı söken askere FETÖ 100 bin lira verdi' iddiası
    'Muhsin Yazıcıoğlu'nu FETÖ öldürdü'
    Yazıcıoğlu ailesi: Gülen'in ‘Bir ilahi tokatla dışarı atıldı’ sözü araştırılsın
    Etiketler:
    BBP, AK Parti, Turgut Özal, Mustafa Kemal Atatürk, Selçuk Özdağ, Muhsin Yazıcıoğlu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Rus foto muhabirinden çarpıcı kareler
    Prestijli fotoğraf ödülünü alan Rus foto muhabirinden çarpıcı kareler
    Karikatür
    Kovulan FBI Direktörü'nden Trump benzetmesi: Mafya babası gibi
    İnfografik
    Türk vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam