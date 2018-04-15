AK Partili Özdağ: Atatürk'ün ölümü de şüpheli

BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünü Kennedy cinayetine benzeten AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, egemen güçlerin demokratik, eğitimli ve ekonomisi gelişmiş bir ülke istemediğini söyledi. Özdağ, "Özal'ın ölümü şüphelidir. Aynı şekilde Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümüyle ilgili şüpheler vardır" diye konuştu.

T24'ten Hülya Karabağlı'nın haberine göre, Kahramanmaraş 2. Sulh Ceza Mahkemesi, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 5 kişiyle birlikte bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sonunda savcılığın verdiği takipsizlik kararını 20 kişi yönünden bozarak dosyayı Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

Yazıcıoğlu ile 17 yıl aynı partide görev yapan AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, mahkemeden çıkan son kararı yerinde bulduğunu söyledi ve yıllar içinde verdiği mücadele sırasında itibar suikastına uğradığını ifade etti.

Yazıcıoğlu için "Türk siyaset hayatında anılmaya devam edecek ve kanı da yer de kalmayacak, ahı da kesinlikle boşa gitmeyecek" diyen Özdağ, bu olayın ABD'nin üzerindeki sır perdesi aydınlatılmayan Kennedy cinayeti gibi olmayacağı benzetmesi yaptı.

Egemen güçlerin demokratik, eğitimli ve ekonomisi gelişmiş bir ülke istemediğini ifade eden Özdağ, "Özal'ın ölümü de şüphelidir. Menderes'in ölümü de arkasındaki güçler de bellidir, kim öldürttüğü de bellidir. Aynı şekilde Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümüyle ilgili şüpheler vardır, Fatih'in ölümünde şüpheler vardır. Kim Türkiye'de büyük bir iş yapıyorsa onlarla ilgili operasyon yapıyorlar" diye konuştu.