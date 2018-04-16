Bir haftada 1487 operasyonda 4885 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, son bir hafta içinde gerçekleştirilen 1487 operasyonda 4.885 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Bakanlık, 461 sosyal medya hesabı ile ilgili tespit edilen 216 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını da kaydetti.

İçişleri Bakanlığı 9-16 Nisan tarihlerini kapsayan haftalık değerlendirme raporunu açıkladı. Buna göre, Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 1.487 operasyon yapıldı. Terör Örgütlerine yardım, yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 947 Terör (PKK/KCK 149,AŞIRI SOL 21, DEAŞ 75, FETÖ/PDY 702), 3.774 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 164 Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4.885 kişi gözaltına alındı.

İcişleri Bakanlığı açıklamasında, “Ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında, son 1 haftada yurt içinde, 18’i ölü, 6’sı sağ,14’ü teslim olmak üzere toplam 38 terörist etkisiz hale getirilmiştir” dedi.

İçişleri Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre, sokak satıcılarına yönelik; okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 467 şüpheli gözaltına alındı. 48 kg esrar, 3,6 kg eroin, 489 gr kokain, 2 kg sentetik kannabinoid, 2,6 kg metamfetamin, 14.520 adet uyuşturucu hap, 134 kök kenevir ele geçirildi.

Siber suçlarla mücadele konusunda da bilgi veren İcişleri Bakanlığı açıklamasında, “Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 461 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 216 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bekanlığı, 1.107’si denizlerde olmak üzere toplam 5.522 düzensiz göçmenin yakalandığını, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 164 organizatörün de gözaltına alındığını bildirdi.