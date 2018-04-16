Tutuklu papaz Brunson: FETÖ suçlaması, inancıma bir hakaret

İzmir'de, PKK ve FETÖ adına suç işlediği iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis istenen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'un yargılanmasına başladı. Brunson, FETÖ suçlamasını bir hakaret olarak kabul ettiğini söylerken "İslami bir harekete katılmadım. İsa Mesih'e öğrenci yetiştirmek istiyorum. İnancım ve mezhebim böyle bir şey kabul etmezdi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi sırasında serbest bırakılmasını istediği ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un tutuklu yargılandığı İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşması başladı. Duruşmayı Brunson'un eşi Norine Lyn Brunson, ABD'li senatör Tom Tillis ve ABD İnanç Özgürlüğü Elçisi Sam Brounbeck duruşma salonunda sanık yakınlarına ayrılan bölümünden takip ediyor.

TÜRKÇE SAVUNMA YAPIYOR

Mahkeme başkanı, saat 09.30'da yoklamayla başlanan duruşmada, Brunson'a önce "Türkçe biliyor musunuz?" diye sordu. Brunson'un cevabı "Az biliyorum" oldu. "Savunmanızı Türkçe mi yapacaksınız?" sorusuna ise Brunson, "Türkçe yapacağım. Anlamazsam sorarım" yanıtını verdi.

EK SÜRE İSTEMEDİ

Mahkeme başkanı, yeminli 2 bilirkişinin temin edildiğini ve salonda bulunduğunu hatırlattı. İddianamenin özetinin okunmasından sonra kimlik tespiti yapıldı. Andrew Craig Brunson, İzmir'de ikamet ettiğini, sabıkasının olmadığını ve doktora yaptığını anlattı. İddianamede bulunduğu kaydedilen İspanya ve Almanya vatandaşlıklarını reddeden Brunson, sadece ABD vatandaşı olduğunu söyledi. Kimlik tespitinden sonra iddianamenin okunmasına geçildi. 45 dakika süren özet okumadan sonra mahkeme başkanı, sanık Brunson'a savunma yapmadan önce susma hakkını kullanabileceğini, savunma için ek süre isteyebileceğini hatırlattı. Brunson, "Savunmamı şimdi yapmak istiyorum" dedi.

'DEVLET BİZİ HER ZAMAN İZLEDİ, ALEYHTE BİR ŞEY YAPMADIM'

Savunmasına başlayan rahip Brunson, 'tanrının hizmetlisi' olduğunu ve 1993 yılında eşiyle Türkiye'ye taşındıklarını söyledi. Brunson, "Tek gelme nedenim, İsa Mesih'i anlatmak ve ona öğrenci yetiştirmekti. 2000'de, İzmir'e taşındık ve Yeniden Doğuş Kilisesi'ni açtım. Yanlış hiçbir şey yapmadım. Devlet bizi her zaman izledi. Türkiye aleyhine hiçbir şey yapmadım. Tam tersine Türkiye'yi seviyorum. 25 senedir Türkiye için dua ediyorum. Masumum. Gerçeğin ortaya çıkmasını istiyorum. İddiaların ve suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Bu faaliyetlere katılmadım. FETÖ, benim inancıma bir hakaret. Ben Hristiyan bir din adamıyım. Ben İslami bir harekete katılmadım. Ben İsa Mesih'e öğrenci yetiştirmek istiyorum. Benim inancım ve mezhebim böyle bir şey kabul etmezdi" diye konuştu.