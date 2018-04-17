Ülkücüler, bilgi yarışması için Nevşehir’de buluştu

Yarışma sonunda ise başarılı gençlere hediyeler takdim edildi.
Ülkücüler, bilgi yarışması için Nevşehir’de buluştuhttps://t.co/7VRsHXO94V pic.twitter.com/vjFbEPcnxd— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) 16 Nisan 2018
Ülkü Ocakları İl Başkanı Ali Türker yaptığı açıklamada, "Kazanan teşkilâtlarımız birbirleri ile tanışık olan bozkurtlar ve Asenalarımız olurken Yozgat ve Aksaray teşkilâtlarımız başarıyı göğüslediler. Bizleri teşkilâtlarımızı böyle anlamlı ve önemli programlar yapmaya yönlendiren başta genel başkanımız Olcay Kılavuz'a Ülkü Ocakları Genel Merkezi yöneticisi başkanlarımıza ve emeği geçen tüm camiamıza teşekkür eder saygılar sunarız" dedi.
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