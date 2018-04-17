Kayıt
07:26 17 Nisan 2018
Ankara+ 24°C
İstanbul+ 11°C
Canlı Yayın
    Arama
    Mahkeme

    FETÖ'den tutuklu iş adamlarına 250.000 lira kefaletle tahliye

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 02

    Antalya'da FETÖ'den tutuklu yargılanan Sarılar İnşaat ortaklarından Adem ve Yavuz Sarı kardeşlerin, 250'şer bin lira kefaletle tahliyelerine karar verildi.

    Faruk Özlü, Hidayet Kadiroğlu, Nihat Zeybekci
    © AA /
    FETÖ'den gözaltına alınan iş adamı, 1 milyon lira kefaletle serbest bırakıldı
    Antalya 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Adem Sarı, Yavuz Sarı ile yakınları ve avukatları katıldı. Adem Sarı savunmasında, FETÖ'yle bir bağlantısı olmadığı iddiasını dile getirdi ve bu nedenle etkin pişmanlıktan faydalanmak istemediğini söyledi. MASAK ve bilirkişi raporuna karşı teknik açıklamalar yapacağı için savunmasının kaydedilmesini talep etmesi üzerine Sarının savunması Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile alındı.

    Kardeşi Kadir Sarı'nın firari kayınpederi Hasan Yılmaz'ın örgütün kapatılan Rasanet Vakfı başkanı, firari kayınbiraderi Ammar Yılmaz'ın FETÖ'nün Antalya'da ileri gelenlerinden olduğunu kaydeden Sarı, kardeşinin de bu akrabalık ilişkilerinden dolayı söz konusu yapıya yakın durduğunu ileri sürdü.

    Kardeşinin 2015'te örgütün okullarından Toros Koleji'ne ortak olmasından sonra şirketlerin zarar göreceği gerekçesiyle hisselerini devretmesini istediklerini iddia eden Sarı, Haziran 2015'te de kardeşinin şirket hisselerini aldıklarını söyledi. Üzerine atılı örgüt üyeliği suçlamalarını kabul etmeyen Adem Sarı, tahliye ve beraatını talep etti.

    Mahkeme - duruşma salonu
    © AA /
    'FETÖ'nün kasası' diye tutuklanan kişi tahliye edildi
    Sanık Yavuz Sarı ise FETÖ üyesi olduğuna dair suçlamaları kabul etmediğini, bu nedenle etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini belirtti. Şirket hesaplarına ilişkin açıklamayı ağabeyi Adem Sarı'nın ayrıntılı anlattığını ifade eden Sarı, kardeşinin ifadelerine katıldığını, beraat veya tahliyesine karar verilmesini istedi.

    Tanık olarak dinlenen şirketi muhasebecisi H.Ç., 2002-2012 yılları arasında sanıkların sahibi oldukları Sarılar İnşaat A.Ş'de çalıştığını, şirketin borç ödemelerini çevirmede sıkıntı yaşadıkları dönemlerde yakın çevre ve şirketlerden borç alınıp daha sonra geri ödemesinin yapıldığını anlattı.

    2006-2007'de patronu Yavuz Sarı'nın şirket çalışanlarına Zaman gazetesine abone olmasını söylediğini anlatan Ç., "Abonelik ücretinde de bize destek vereceğini söyledi. Biz de hatırladığım kadarıyla 2 yıl kadar abone olduk. Abonelik ücretlerini bazen kendisi ödedi. Bu hatırladığım olay 2012 öncesine aittir" diye konuştu.

    Mahkeme heyeti, mevcut delil durumu, tutuklu kaldıkları süre göz önüne alınarak, sanıklar hakkında bu aşamada adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yeterli olacağı kanaatiyle yurt dışı çıkış yasağı uygulayarak, ayrı ayrı 250.000 lira kefaletle tahliyelerine karar verdi.

    İlgili konular:

    FETÖ'nün emniyet yapılanması davasında 7 tahliye: Tutuklu sanık kalmadı
    FETÖ'den tutuklu eski AK Partili Şenlik'e tahliye
    Gülen'in malikanesini anlatan FETÖ sanığı tahliye edildi
    Etiketler:
    Sarılar İnşaat, FETÖ/PDY, Yavuz Sarı, Adem Sarı, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Sibirya'daki Grelka Fest etkinliğinin katılımcıları.
    Sibirya tarzı bahar: Mayolarıyla kayak ve snowboard yapanlar yeni rekora imza attı
    Karikatür
    ABD'nin 'akıllı füzeleri' Suriye'de 1970'lerde üretilen füzelerle püskürtüldü
    İnfografik
    Türk vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam