Kayıt
08:13 17 Nisan 2018
Ankara+ 24°C
İstanbul+ 11°C
Canlı Yayın
    Arama
    Cezaevi, hapis, hapishane

    Bebeğiyle hapse girecek olan Ayşe öğretmen: Kızım nerede emekleyecek?

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 31

    ‘Çocuklar ölmesin’ dediği için hapis cezası kesinleşen öğretmen Ayşe Çelik, 20 Nisan Cuma günü 6 aylık bebeğiyle birlikte cezaevine girecek. Bebeğinin besin alerjisi olduğunu söyleyen Çelik, bebeklerinin kaderinin cezaevi olmadığını söyledi ve "Deran nerede emekleyecek?" diye sordu.

    cezaevi
    © Fotoğraf : DHA
    Ayşe öğretmen, bebeğiyle beraber hapse giriyor
    Kanal D’de yayınlanan Beyaz Show programına telefonla bağlanıp Kürt kentlerinde yaşanan sokağa çıkma yasaklarını anlatarak, 'Çocuklar ölmesin' dediği için hakkında dava açılan öğretmen Ayşe Çelik hakkında verilen 1 yıl 3 aylık hapis cezası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından onandı. O dönemde henüz 2 aylık bir bebeği olan Ayşe Çelik'e verilen ceza yapılan başvuru üzerine 20 Nisan 2018’e ertelendi. Buna göre Ayşe Çelik'in cuma günü cezaevine girmesi gerekiyor.

    Hapse girmeden önce Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın sorularını yanıtlayan Ayşe Çelik'in açıklamaları şöyle:

    Deran bebekle cezaevine girme gününüz geldi? Neler hissediyorsunuz?

    Karmakarışık duygular içerisindeyim. Kendim için değil kızım Deran için endişeliyim. O daha bir bebek ve cezaevi koşulları malum ama Allah’ın izniyle bu zor günleri atlatacağız. Bundan sonra Türkiye’de hukuk işler mi işlemez mi bilemem ama ben Allah’ın adaletine güvenerek kızımla beraber hapse gireceğim.

    Deran bebeğin besin alerjisi nedeniyle diyet yapıyorsunuz. Cezaevinde bu diyete uyabilicek misiniz?

    Yaklaşık altı aydır bayağı sıkıntılı günler yaşadık. Hastane ev arasında mekik dokuduk. Deran’ın süt ve süt ürünlerine yani çoklu gıdalara alerjisi var. Hijyenik bir ortamda ve özel tıbbı amaçlı diyet gıdasıyla beslenmesi gerekiyor. Deran’ın mamaları temin edilmezse kızım aç kalır ve bu mümkün olmamalı… Kızıma sütümü zaten veremiyorum. Bu ayrı bir acı benim için. Düşünebiliyor musunuz bir annenin bebeğine sütünü verememesi onu mamayla büyütmeye çalışması…. Kızımın yiyebileceği meyveleri, püreleri cezaevi ortamında nasıl hazırlayacağım? Kızımın bu durumu beni benden alıyor. Kelimeler gerçekten benim için ilk kez kifayetsiz kalıyor.

    Mahkeme
    © AA /
    Hapis cezası onanan Ayşe öğretmen: Çocuğum için korkuyorum
    Cezaevi çocuklar için nasıl bir yer sizce?

    Açıkçası bu soruyla muhattap olmak çok acı… Cezaevinin çocuklar için nasıl bir yer olduğunu araştırmadım. Araştırmaya gerek duymadım. Biliyorum ki Deran cezaevine giren ne ilk ne de son çocuk ‘mahkum’ olacak. Hangi anne baba çocuğunu cezaevinde büyütmek isterki? Orada neyle karşılaşacağımızı bilmiyorum. Gidip görüp kızım ile yaşayacağız. Deran ve diğer bebeklerin kaderi bu olmamalı.

    Son günlerinizi ailenizle geçiriyorsunuz. Aileniz nasıl?

    Ailem psikolojik olarak çökmüş durumda. Benim için ayrı kızım için ayrı üzülüyorlar. Özellikle annem perişan bir halde. Kendisi tansiyon ve şeker hastası. Bu süreci annem ayrıca ağır geçirecek. Bir laf var: ‘Ben yanarım balama, balam yanar balasına.’ Ama benim annem hem bana hem torununa yanacak. Bir yetişkin bu durumu bir şekilde atlatır ama bir bebekte cezaevi travmalara sebep olacak. Deran bir kaç sonra emekleyecek belki yürüyecek. O ortamda Deran nerde emeyleyecek? Ayrıca gelişimi için lazım olan oyuncak gelişim kartları vs.. Hiçbir şeyi olamayacak ama güçlü olmak zorundayız.

    Beyaz Show
    © Fotoğraf :
    Ayşe öğretmen: PKK’nın eylemlerini tasvip etmiyorum
    Dışarda şuna çok özlem duyacağım dediğiniz bir şeyler var mı?

    Kızımla babası bu süreçte ayrı kalacak. Kızım en güzel dönemlerini babasından, evinden ve yatağından ayrı geçirecek. İnanın bunları düşünmek bile yüreğimi dağlıyor. Yuvamda eşim, ve kızımla olduğum anları çok özleyeceğim. 

    Cezaevine girecek olmanıza pek çok kişi üzülüyor. Onlara neler söylemek istersiniz?

    Dünya tarihi boyunca hiçbir ülke, hiçbir inanç evrensel olan olgulara karşı direnememiştir. Başta karşı çıkmış olsa da daha sonra kabullenmek zorunda kalmıştır. Benim söylediğim şeyde evrensel bir düşünce ve ben bu konuşmayı yaparken öğretmendim. Şimdi hem bir anne, hem de bir öğretmen olarak söylüyorum. Çocuklar ölmesin. Eğer onlar bizim geleceğimiz ise herkesin böyle düşünmesi lazım. Böyle düşünmeyen birileri varsa gelecekten bahsetmesinler. 

    İlgili konular:

    Ayşe öğretmen: Konuşmamın arkasındayım
    Beyazıt Öztürk'ün programına bağlanan Ayşe öğretmene hapis cezası
    Ayşe öğretmenin hapis cezası onandı, çocuğu cezaevinde doğacak
    Etiketler:
    Ayşe Çelik, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Sibirya'daki Grelka Fest etkinliğinin katılımcıları.
    Sibirya tarzı bahar: Mayolarıyla kayak ve snowboard yapanlar yeni rekora imza attı
    Karikatür
    ABD'nin 'akıllı füzeleri' Suriye'de 1970'lerde üretilen füzelerle püskürtüldü
    İnfografik
    Türk vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam