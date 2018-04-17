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    Emre Belözoğlu, Arda Turan

    Emre Belözoğlu'nun tartışmalı hareketinin adresi belli oldu

    © AA /
    Türkiye
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    Medipol Başakşehir forması giyen Emre Belözoğlu, Galatasaray'la yapılan maç sırasında yaptığı tartışmalı hareketi anlattı. Belözoğlu'nun aktardığına göre hareketin adresi sosyal medya ve basın.

    Galatasaray-Başakşehir
    © AA / Metin Pala
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     Belözoğlu'nun Galatasaray-Başakşehir maçında ilk yarının sonunda gördüğü sarı kart sonrası yaptığı hareket merak konusu oldu.

    Habertürk'ten Selim Kul'un haberine göre Maç sonrası hareketinin anlamını soran arkadaşlarına hakem kararlarından dert yanan Belözoğlu'nun Ryan Donk'un hem Arda Turan hem de kendisine yaptığını iddia ettiği sert hareketlere kart verilmemesini örnek gösterdiği öğrenildi.

    Belözoğlu'nun arkadaşları, futbolcunun tartışmalı hareketinin bazı basın mensupları ve sosyal medyaya yönelik olduğunu söyledi. Belözoğlu'nun "Konyaspor maçında küfretmememe ve raporda da yer almamasına rağmen tam tersi algı oluşturuldu. Medyada bazı kişiler 'Emre hakeme küfretti' diye yazdı, sosyal medyada çirkin yorumlar yapıldı. Maç sonrasında o an içimden 'Ben bir şey yapmadığımda bile Emre şöyle yaptı, böyle yaptı diyerek yazıyorsunuz. Görün bu yapılanları da yazın' demek istedim. Çünkü biz yaptığımızda konuşuluyor, yazılıyor. Bize yapıldığında konuşulmuyor, yazılmıyor" dediği ifade edildi.

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    Etiketler:
    Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Galatasaray, Emre Belözoğlu, Türkiye
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