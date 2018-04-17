Horoz dövüşçüsünden Kılıçdaroğlu'na: Bas bas bağırıyoruz, niye duymuyorsunuz?

Horozcu Ali Çiftel, çektiği bir video ile Adalet Yürüyüşü'ne atıfta bulunarak, "Sayın Kılıçdaroğlu, siz bayrakları eline alıp da salladığınız zaman, Türkiye için mi adalet istediniz, yoksa sadece kendi milletvekiliniz için mi sallayıp adalet istediniz" diye sordu.
Odatv'nin aktardığına göre Çiftel, Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Türkiye için istediyseniz 7 aydır bas bas bas bağırıyoruz, bir kere niye sesimizi duymadınız, niye bu horozcular için de adalet demediniz" dedi.
Çiftel, "Benim sesime kulak tıkamayın, halkız biz, halk" derken, Adalet Yürüyüşü'nün kendileri için olmadığını belirterek, "Bizler için de olsaydı, bunca bağırmamıza rağmen, kör, dilsiz, sağır olmazdınız" dedi.
Çiftel, geçmişte çektiği bir videoda da "Sizden bugün zor günümüzde bizim yanımızda olmanızı istiyoruz" demiş, Meral Akşener'in kayınpederinin horozcu olduğunun konuşulduğunu söylerken ve "2 milyon oyu Akşener'e kaydırmak istiyorlar" mesajını verdi.
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