Suavi'ye 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hapis cezası

Suavi, 29 Ekim 2016’da İzmir’deki bir etkilikte “Daha düne kadar ibrikle kim abdest suyu döküyordu, daha düne kadar önünde kim diz çöküp ayakkabısını bağlıyordu, al FETÖ’yü vur Tayyip’e farkı yok” dedi.

Gazete DuvaR'dan Hacı Bişkin'in haberine göre, sanatçı Suavi hakkında bu sözlerinin üzerine ‘Cumburbaşkanına hakaret’ iddiasıyla açılan dava karara bağlandı.

İzmir 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasında Suavi’nin avukatları müvekkilinin konuşmalarının ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek beraat talep etti. Mahkeme heyeti Suvai’ye 1 yıl 3 ay hapis cezası verilmesine hükmetti. Mahkeme daha sonra Suavi’nin ‘hal ve tavırlarını göz önünde bulundurarak’ verilen cezayı 11 ay 20 güne düşürdüğünü açıkladı. Mahkeme bu cezayı da 14.000 lira para cezasına çevirdi. Mahkeme cezada da taksitlendirmeye gitmedi.

© REUTERS / Peter Bader Avusturya mahkemesi: Siyasetçilere küfür ve müstehcen hakaret etmek vatandaşın hakkı

Suavi’nin avukatı Ercan Demir verilen cezaya tepki göstererek, “Verilen bu karar ifade özgürlüğü bakımından son derece tehlikeli” dedi. Demir, şöyle konuştu:

“Müvekilim Suavi’nin suç sayıldığı sözleri bir dönem mevcut siyasi iktidar ve o iktidar adına başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan’ın fetö cemaati ile yan yana olduğuna dair yaptığı eleştiri mahiyetinde bir sözdür. Müvekilime söylediği sözlerden dolayı mahkumiyet kararı verilmesi bütün toplumun ifade özgürlüğünün eleştiri ve tartışma hakkını tehdit eden bir nitelikte. Gerek Türkiye’deki Yargıtay kararları, Anayasa kararları ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin içtihatları değerlendirildiğinde böyle bir sözün hakaret olarak nitelendirilmesi söz konusu bile olamaz. Toplumsal değerler içerisinde dahi bu sözlerin hakaret olarak değerlendirilmesi mümkün olamaz."