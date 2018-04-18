AB Bakanı Çelik'ten AB Komisyonu raporu değerlendirmesi: Her şeyi mükemmel yapmıyoruz

Avrupa Birliği Bakanı Çelik, sert eleştirilerin yer aldığı AB Komsiyonu'nun 2018 Türkiye raporuna tepki gösterdi. Çelik, adil ve ilkeli bir şekilde yaklaşılmadığını söylerken Türkiye'nin her şeyi mükemmel yapmadığını da dile getirdi. Çelik, "Rapor yakınlaşmayı teşvik etmekten uzaktır" değerlendirmesinde bulundu.