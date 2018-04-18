Kayıt
14:03 18 Nisan 2018
Ankara+ 25°C
İstanbul+ 14°C
Canlı Yayın
    Arama
    Sabri Çolak

    'Gülen'in köpeğiyim' dediği öne sürülen profesöre 7.5 yıl hapis

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    "Gülen'in köpeğiyim" dediği iddia edilen Erzurum Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden emekli Prof. Dr. Sabri Çolak, FETÖ davasında 7.5 yıl hapse mahkum edildi.

    Erzurum'da, FETÖ/PDY üyesi olduğu ve Fethullah Gülen'e bağlılığını göstermek için "Ben Fetullah Gülen'in köpeğiyim" dediği iddia edilen Çolak, 7 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.

    Fethullah Gülen'in 'yeminli görevlisi' yakalandı
    © Fotoğraf : DHA
    Gülen'in 'yeminli görevlisi' gözaltına alındı
    3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Çolak, bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Çolak'ın avukatı Murat Akdeniz ise duruşma salonunda hazır bulundu.

    Cumhuriyet savcısı, bir önceki celse sunduğu esas hakkındaki değerlendirmesinde, Çolak'ın 'silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

    Çolak, savunmasında, devletine, milletine ve her şeyini temsil eden bayrağına hiçbir zaman yanlış düşünmediğini söyledi.

    İddianamede üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Çolak, "Örgüt üyesi ya da yöneticisi değilim, kimseye emir vermedim, kimseyi yönlendirmedim, kimseden de emir almadım" dedi.

    'GÜLEN'LE BİRKAÇ KEZ GÖRÜŞTÜM, DARBEYLE İLGİM YOK'

    Çolak, örgütün talimatlarını uyguladığına dair delil bulunmadığını da iddia ederek şunları söyledi:

    Fethullah Gülen
    © AP Photo / Chris Post
    Gülen'in mesajları çözüldü: Hep 'okyanus ötesi' diyorlar, benim adım yok mu?
    "Fethullah Gülen ile birkaç kez görüştüm. Bu görüşmeler özel görüşmeler değildi, yanımızda birileri de vardı. Bana da bizzat talimat vermedi. Hain darbe ile uzaktan yakından ilgim yoktur. Benim herkes gibi bu yapıyla muhabbetim olmuştur. Eğitimden başka bir amacım yoktur. Çok tanınan biri olduğum için beni söylüyorlar, bir yanlışım olmamıştır. Sağlık durumumun ciddiyeti, cezaevi şartlarının göz önüne alınarak tahliyemi talep ediyorum."

    Çolak, son sözü sorulunca mahkeme kararına saygılı olduğunu belirtti.

    Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, hakkında 'silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek' suçundan dava açılan sanığın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçunu işlediğini belirterek, Çolak'ı bu suçtan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı.

    Heyet, ayrıca hükümle birlikte Çolak'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

    NE OLMUŞTU?

    Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında ifade veren tanıklardan A.M.K, darbe girişiminin ardından gözaltına alınan Sabri Çolak'ın FETÖ/PDY'nin etkin üyesi olduğunu ve örgütün gazete ve dergilerine destek verdiğini anlatmıştı.

    Fethullah Gülen
    © REUTERS / Charles Mostoller
    Gülen'in masaj yaptırırken fotoğrafı sızdırıldı: 'Örgütte liderlik kavgası' iddiası
    Tanık Ü.A. ise Çolak'ın FETÖ/PDY'nin etkin üyesi, örgütün manevi abilerinden ve Fethullah Gülen ile bizzat görüşüp irtibatı olan kişilerden olduğunu belirterek, sanığın örgüt adına yaptığı sohbetlerde himmet toplayıp Gülen'e bağlılığını göstermek için "Ben Fetullah Gülen'in köpeğiyim" dediğini ifade etmişti.

    Soruşturma kapsamında yapılan araştırmada, Çolak'ın bir internet sitesindeki belgeselde örgüte nasıl katıldığını anlatıp Gülen'e olan hayranlığını ve bağlılığını belirttiği ve örgüt liderini överek propaganda yaptığı tespit edilmişti.

    Gülen ile yan yana çekilmiş fotoğrafı ele geçirilen Çolak, soruşturma aşamasında yaptığı savunmasında, 15 Temmuz'daki olayın kendisini çok yaraladığını ve bu tarihten itibaren Gülen'e saygı ve sevgisinin bittiğini öne sürmüştü.

    Çolak, ifadesinde yaklaşık 10-11 kez görüştüğü Gülen'i, 5 yıl önce arkadaşlarıyla Pensilvanya'da da ziyaret ettiğini ifade ederek, "Ben Fetullah Gülen'in köpeğiyim' demediğini belirtmişti.

    İlgili konular:

    Akıncı Üssü'ndeki sivillerden Çiçek 'Avukat, Gülen'in kitaplarını okumuş' dedi, pet şişeler havada uçuştu
    Fethullah Gülen'in sağ kolundan Abdullah Gül'e yanıt: 'Belki bunlar hafızası için yeterlidir'
    Gülen ile CIA ajanı Fuller’in yolları nasıl kesişti?
    Başsavcı Fidan: Bu belge, Gülen'in verdiği en somut talimat
    Etiketler:
    15 Temmuz darbe girişimi, FETÖ, Fethullah Gülen, Pensilvanya, Erzurum
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Simferopol'de Cuma Camii inşaatı
    Simferopol’deki Cuma Camii inşaatından kareler
    Karikatür
    Trump'ın Suriye planı: ABD askerleri yerine Arap ülkelerinin askerleri
    İnfografik
    Türk vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam