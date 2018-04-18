'Gülen'in köpeğiyim' dediği öne sürülen profesöre 7.5 yıl hapis

Erzurum'da, FETÖ/PDY üyesi olduğu ve Fethullah Gülen'e bağlılığını göstermek için "Ben Fetullah Gülen'in köpeğiyim" dediği iddia edilen Çolak, 7 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Çolak, bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Çolak'ın avukatı Murat Akdeniz ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, bir önceki celse sunduğu esas hakkındaki değerlendirmesinde, Çolak'ın 'silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Çolak, savunmasında, devletine, milletine ve her şeyini temsil eden bayrağına hiçbir zaman yanlış düşünmediğini söyledi.

İddianamede üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Çolak, "Örgüt üyesi ya da yöneticisi değilim, kimseye emir vermedim, kimseyi yönlendirmedim, kimseden de emir almadım" dedi.

'GÜLEN'LE BİRKAÇ KEZ GÖRÜŞTÜM, DARBEYLE İLGİM YOK'

Çolak, örgütün talimatlarını uyguladığına dair delil bulunmadığını da iddia ederek şunları söyledi:

"Fethullah Gülen ile birkaç kez görüştüm. Bu görüşmeler özel görüşmeler değildi, yanımızda birileri de vardı. Bana da bizzat talimat vermedi. Hain darbe ile uzaktan yakından ilgim yoktur. Benim herkes gibi bu yapıyla muhabbetim olmuştur. Eğitimden başka bir amacım yoktur. Çok tanınan biri olduğum için beni söylüyorlar, bir yanlışım olmamıştır. Sağlık durumumun ciddiyeti, cezaevi şartlarının göz önüne alınarak tahliyemi talep ediyorum."

Çolak, son sözü sorulunca mahkeme kararına saygılı olduğunu belirtti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, hakkında 'silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek' suçundan dava açılan sanığın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçunu işlediğini belirterek, Çolak'ı bu suçtan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı.

Heyet, ayrıca hükümle birlikte Çolak'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında ifade veren tanıklardan A.M.K, darbe girişiminin ardından gözaltına alınan Sabri Çolak'ın FETÖ/PDY'nin etkin üyesi olduğunu ve örgütün gazete ve dergilerine destek verdiğini anlatmıştı.

Tanık Ü.A. ise Çolak'ın FETÖ/PDY'nin etkin üyesi, örgütün manevi abilerinden ve Fethullah Gülen ile bizzat görüşüp irtibatı olan kişilerden olduğunu belirterek, sanığın örgüt adına yaptığı sohbetlerde himmet toplayıp Gülen'e bağlılığını göstermek için "Ben Fetullah Gülen'in köpeğiyim" dediğini ifade etmişti.

Soruşturma kapsamında yapılan araştırmada, Çolak'ın bir internet sitesindeki belgeselde örgüte nasıl katıldığını anlatıp Gülen'e olan hayranlığını ve bağlılığını belirttiği ve örgüt liderini överek propaganda yaptığı tespit edilmişti.

Gülen ile yan yana çekilmiş fotoğrafı ele geçirilen Çolak, soruşturma aşamasında yaptığı savunmasında, 15 Temmuz'daki olayın kendisini çok yaraladığını ve bu tarihten itibaren Gülen'e saygı ve sevgisinin bittiğini öne sürmüştü.

Çolak, ifadesinde yaklaşık 10-11 kez görüştüğü Gülen'i, 5 yıl önce arkadaşlarıyla Pensilvanya'da da ziyaret ettiğini ifade ederek, "Ben Fetullah Gülen'in köpeğiyim' demediğini belirtmişti.