Erdoğan: Erken seçim 24 Haziran'da yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptıkları 'erken seçim' görüşmesinden sonra düzenlediği basın toplantısında erken genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin 24 Haziran'da yapılmasına karar verildiğini söyledi.