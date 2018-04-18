Erdoğan: Erken seçim 24 Haziran'da yapılacak

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
- Bahçeli ile daha önce de çeşitli defalar bir araya gelerek ülkemizle ilglii iç ve dış gelişmeler üzerinde görüş alışverişinde bulunmuştuk. Bugün de oldukça geniş yelpazede istişare ettik. Bahçeli'nin teklifini de değerlendirme fırsatı bulduk.
#Canlı: #CumhurbaşkanıErdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşmesine ilişkin açıklama yapıyor https://t.co/UmQD2Q7bK2— AA Canlı (@AACanli) April 18, 2018
- 15 Temmuz darbe girişiminin başarısızlığa uğratılması siyasette de yeni bir dönemin miladıdır. Darbe gecesi gösterilen kahramanlık asla unutulmayacaktır. 7 Ağustos 2016'da Yenikapı'daki büyük miting ise milletin siyasetçilere verdiği mesajı net bir şekilde ortaya koymuştur. 16 Nisan halk oylamasına giden süreçte bu yol da ortaya çıkmıştır. Yönetim sistemi değişikliğini Bahçeli'nin ön açmasıyla hayata geçirme imkanı bulduk. Anayasa değişikliği ilk seçimlerden sonra yürürlüğe girecektir.
- Ciddi bir sorun yaşanmıyor gibi görünse de eski sistemin haslatıkları atılan her adımda karşımıza çıkıyor. Bizim tercihimiz 2019 Kasım'ındaki seçimlere kadar dişimizi sıkmaktan yana olmuştur. Suriye'de yürütülen sınır ötesi operasyonlar ve bölgede yaşanan tarihi önemdeki hadilseler belirsizlikleri aşmayı zorunlu hale getirmiştir. Kararların daha güçlü şekilde uygulamabilmesi için yeni yönetim sistemine geçiş aciliyet olmuştur.
- Ülkemizin karşı karşıya olduğu fotoğraftan hareketle Bahçeli'nin teklifine olumlu yaklaşmamız gerektiği konusunda arkadaşlarımızla görüş birliğine vardık.
- Seçim konusunu ülkemizin gündeminde bir an önce çıkarmak şarttır. Seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik.
- Konuyla ilgili yasal süreci hemen başlatıyoruz. YSK da seçim hazırlıklarına şüphesiz ki derhal başlayacaktır.
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