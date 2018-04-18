CHP'li Tezcan: Erken seçim yönetememenin ikrarıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'da erken seçime gidileceğini açıklamasının ardından CHP'den ilk açıklama geldi.

CHP Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, "Biz seçimden kaçmadık. Kaçmayız. Dün hodri meydan dedik bugün de hodri meydan diyoruz" diye konuştu.

Tezcan, "Bu hükümet yönetme özürlüdür. Bu erken seçim çağrısı yönetememenin ikrarıdır. Türkiye'nin bütün temel meselelerinin sebebi ve sorumlusu tek adam rejimidir. Bugün Erdoğan açıklamasında erken seçim ile ilgili gerekçesini 'eski sistemle yönetilmekteyiz' olarak gösterdi. Buna kargalar bile güler. Herkes biliyor ki 16 Nisan'dan bu yana Türkiye'de bir tek adam hakimdir. Hatta 20 Temmuz darbesinden beridir tek adam rejimi hakimdir. Ortada hükümeti devre dışı bırakan, fiilen Erdoğan'ın iki dudağı arasından yönetilen bir sistem var" dedi.

"Yönetemiyorsunuz, doların, euronun ateşini düşüremiyorsunuz" diyen Tezcan, "Enflasyon 2 haneli devam ediyor. İçeride siyaset krizi var çözemiyorsunuz. Dış politikada bugün söylediğini ve yarın söylediğiniz birbirinden farklı. Ekonomi ile ilgili Erdoğan ve saray çevresinin söylediği ile ekonomiden sorumlu bakanın söylediği farklı. Kendi içinizdeki gizleme yeteneğini bile kaybettiniz" ifadelerini kullandı.