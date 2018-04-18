Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu: Panik işareti baskın seçim

Erdoğan'ın 24 Haziran'da erken seçim ilan etmesinin ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan ilk açıklama geldi: ''Açıklanan tarih erken seçim değil baskın seçim tarihidir. Bu seçim tarihi AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın ne kadar paniklediğinin işaretidir.''

Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sadece 66 gün sonrasına, 24 Haziran'da erken seçim ilan etmesine bir tepki de Saadet Partisi'nden geldi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, açıklananın, erken değil, baskın seçim olduğunu söyledi.

"Açıklanan tarih, erken seçim değil, baskın seçim tarihidir. Bu seçim tarihi, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın ne kadar paniklediğinin işaretidir'' diyen Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

© AA / Hakan Mehmet Şahin Karamollaoğlu, AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

''Uyum yasaları bile çıkmadan açıklanan bu tarih paniğin ve tükenmişliğin göstergesidir. Lisanı hal ile diyorlar ki, bizim ülkeyi artık 2 ay bile yönetebilecek gücümüz yok.''

'HEP ANORMAL ŞEYLER YAPIYORLAR'

''Maalesef bu iktidar hiçbir işi normal yollardan gerçekleştiremiyor. Hep anormal şeyler yapmak ve milleti şaşırtmakla meşguller.''

''Biz söyledik. Hangi tarihte olursa olsun biz seçime hazırız. Ülkemize hayırlı olsun. Aceleyle, panikle, tükenmişlik psikolojisi içinde aldıkları bu karar inşallah ülkemiz için, milletimiz için hayırlı sonuçlara vesile olacaktır. En hayırlı sonuçlarından biri de milletimizin bu iktidardan en erken bir şekilde kurtulmasının vesilesi olacaktır.''