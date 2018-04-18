Gazeteci Levent Gültekin cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Gazeteci Levent Gültekin cumhurbaşkanlığına aday olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

Gültekin cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladığı videoda, şu ifadeleri kullandı:

'İKTİDAR ÜLKEYİ GASP EDİYOR'

İktidar erken seçim kararı aldı. Bu bir seçim değil bu bir gasptır. İktidar ülkeyi gasp ediyor. 24 Haziran'da seçim demek "Ben seçimleri dün yaptım" demek, "Benden başka ülkeyi kimse yönetemez" demek. Bunu kabul edemeyiz, biz bu ülkenin evladıyız. Hepimizin seçme, seçilme ve özgürce yaşama hakkı vardır. Bu hakkımızdan vazgeçemeyiz.

'BU, BİR KİŞİYE 'TÜRKİYE SENDEN DAHA BÜYÜKTÜR' DEME MESELESİDİR'

Biz kazanacağız… işte adaylık açıklamam pic.twitter.com/Upu1qSycCS — Levent Gültekin (@acikcenk) April 18, 2018

​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptıkları 'erken seçim' görüşmesinden sonra düzenlediği basın toplantısında erken genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin 24 Haziran'da yapılmasına karar verildiğini açıklamıştı.