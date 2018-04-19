İstanbul'da IŞİD operasyonu: 7 gözaltı

© AA / Fatih Kurt İstanbul'da IŞİD alarmı: 10 gün içinde eylem planlanıyor

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden IŞİD'e propagandası yaptıkları ve örgütün para transferini gerçekleştirdikleri tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 6 ilçede 7 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



