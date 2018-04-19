İstanbul'da IŞİD operasyonu: 7 gözaltı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden IŞİD'e propagandası yaptıkları ve örgütün para transferini gerçekleştirdikleri tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
© AA / Fatih Kurt
Ekipler, 6 ilçede 7 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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