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    Fatih Terim - Selahattin Aydoğdu

    Terim ile Aydoğdu uzlaşmadı, tehdit ve hakaret suçlarından dava açıldı

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Alaçatı'da geçen yaz karakolluk olan teknik direktör Fatih Terim ile iş adamı Selahattin Aydoğdu, savcının önerisine rağmen uzlaşmadı. Aydoğdu hakkında 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanırken, Terim hakkında ise 'basit yaralama' suçundan 1 yıla kadar hapis ya da adli para cezası istemiyle dava açıldı.

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)
    © Fotoğraf : DHA
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    İzmir Alaçatı'da geçen yılın temmuz ayında iki restoranın sahipleri ve çalışanları arasında çıkan gerginlik sonrası, o dönem Türkiye Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Yüzevler Kebapçısı'nın sahibi Selahattin Aydoğdu kavga etti. Kavgadan sonra Aydoğdu, basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak, Terim'in mekanını basıp kaçtığını ileri sürdü.

    Aydoğdu, ayrıca Terim için, "Birkaç kez ben, ona vurdum yere düştü. Dayağı yiyince de kaçtı. Korkağın teki. Kimseye yalandan delikanlılık yaptırmam. Araya kimseyi sokmasın. Boşuna yalvarmasın. Ölürüm, davamdan dönmem" dedi.

    'BASIN YOLUYLA TEHDİT VE HAKARET' SUÇLAMASI

     Terim'in şikayetiyle 'basın yoluyla hakaret ve tehdit' iddiasıyla Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifade veren Aydoğdu, suçlamaları kabul etmedi.

    Fatih Terim
    © REUTERS / Murad Sezer
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    Aydoğdu ile Terim arasında yaşananlarla ilgili soruşturmayı yürüten savcılık tarafından önce tarafların uzlaşması istendi. İki tarafın da savcılığın uzlaşma teklifini kabul etmemesi üzerine iddianame hazırlandı.

    Savcılıkça Aydoğdu hakkında 'basın yoluyla tehdit ve hakaret ' ile 'kişisel verileri ele geçirip basın yoluyla yaymak' suçundan 2 ayrı iddianame hazırlandı. Aydoğdu hakkında, "Birkaç kez ben, ona vurdum yere düştü. Dayağı yiyince de kaçtı. Korkağın teki. Kimseye yalandan delikanlılık yaptırmam. Araya kimseyi sokmasın. Boşuna yalvarmasın. Ölürüm, davamdan dönmem" açıklamalarını basın yoluyla yaptığı için 3 yıla kadar, 'tehdit' suçundan da 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

    TERİM'İN İFADESİNİN PAYLAŞILMASI

    Fatih Terim
    © AA /
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    Olay sonrası Çeşme Emniyet Müdürlüğü'ne giden Terim'in verdiği ifade de basında yer aldı. Terim, içeriğinde cep telefonu ve ev adresine kadar kişisel verilerin bulunduğu ifade tutanaklarının Aydoğdu tarafından yayıldığı iddiasıyla şikayette bulunuldu.

    Savcılık bu şikayetle ilgili takipsizlik kararı verdi ancak Terim'in avukatlarının itirazı üzerine İzmir 5'inci Sulh Ceza Hakimliği'nce takipsizlik kararı kaldırıldı. Mahkemenin  kararından sonra tekrar başlatılan savcılık soruşturması sonrası bu kez Aydoğdu hakkında 'kişisel verileri ele geçirip basın yoluyla yaymak' suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

    TERİM HAKKINDA DA DAVA AÇILDI

    Olayla ilgili 3. iddianame ise Terim hakkında düzenlendi. Kavga sırasında Aydoğdu'ya yönelik 'basit yaralama' suçunu işlediği iddiasıyla Terim hakkında, 1 yıla kadar hapis ya da adli para cezası istemiyle dava açıldı.

    Her 3 davanın da Çeşme Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüleceği öğrenildi.

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    Etiketler:
    Hapis istemi, tazminat davası, Selahattin Aydoğdu, Fatih Terim, Alaçatı, Çeşme
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