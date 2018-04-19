Terim ile Aydoğdu uzlaşmadı, tehdit ve hakaret suçlarından dava açıldı

Aydoğdu, ayrıca Terim için, "Birkaç kez ben, ona vurdum yere düştü. Dayağı yiyince de kaçtı. Korkağın teki. Kimseye yalandan delikanlılık yaptırmam. Araya kimseyi sokmasın. Boşuna yalvarmasın. Ölürüm, davamdan dönmem" dedi.
'BASIN YOLUYLA TEHDİT VE HAKARET' SUÇLAMASI
Terim'in şikayetiyle 'basın yoluyla hakaret ve tehdit' iddiasıyla Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifade veren Aydoğdu, suçlamaları kabul etmedi.
Savcılıkça Aydoğdu hakkında 'basın yoluyla tehdit ve hakaret ' ile 'kişisel verileri ele geçirip basın yoluyla yaymak' suçundan 2 ayrı iddianame hazırlandı. Aydoğdu hakkında, "Birkaç kez ben, ona vurdum yere düştü. Dayağı yiyince de kaçtı. Korkağın teki. Kimseye yalandan delikanlılık yaptırmam. Araya kimseyi sokmasın. Boşuna yalvarmasın. Ölürüm, davamdan dönmem" açıklamalarını basın yoluyla yaptığı için 3 yıla kadar, 'tehdit' suçundan da 2 yıla kadar hapis cezası istendi.
TERİM'İN İFADESİNİN PAYLAŞILMASI
Savcılık bu şikayetle ilgili takipsizlik kararı verdi ancak Terim'in avukatlarının itirazı üzerine İzmir 5'inci Sulh Ceza Hakimliği'nce takipsizlik kararı kaldırıldı. Mahkemenin kararından sonra tekrar başlatılan savcılık soruşturması sonrası bu kez Aydoğdu hakkında 'kişisel verileri ele geçirip basın yoluyla yaymak' suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
TERİM HAKKINDA DA DAVA AÇILDI
Olayla ilgili 3. iddianame ise Terim hakkında düzenlendi. Kavga sırasında Aydoğdu'ya yönelik 'basit yaralama' suçunu işlediği iddiasıyla Terim hakkında, 1 yıla kadar hapis ya da adli para cezası istemiyle dava açıldı.
Her 3 davanın da Çeşme Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüleceği öğrenildi.
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