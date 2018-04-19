Akşener: İYİ Parti'nin seçimlere girmesine engel olursanız gök kubbeyi başınıza yıkarım

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Muğla'da partililerle bir araya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gündeminde erken seçim vardı. İYİ Parti'nin erken seçime girip girmeyeceğiyle ilgili tartışmalara değinen Akşener, şunları söyledi:

"Temel Karamollaoğlu'nun deyimiyle 'İYİ Parti'nin önüne önce Devlet'i çıkardılar. Meral Hanım mücadele etti. Arkadaşları mücadele etti. Şimdi de İYİ Parti başka türlü sorunla karşılaşsın isteniyor'. İYİ Parti, bütün hukuki şartlarını tamamlamıştır. 10 Haziran itibarıyla 6 ayını doldurarak, seçime girmeye hak kazanmış bir siyasi partidir."

İYİ Parti'nin herkesi kucakladığını, onun için kendilerini durdurmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini ifade eden Akşener, şöyle devam etti:

'TÜM FETVALARINIZI SİZE YEDİRİRİM'

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"Buradan abidik gubidiklere alışmışlara sesleniyorum ayağınızı denk alın. İYİ Parti'nin seçimlere girmek için hiçbir şartı eksik değildi. Eğer engel olmaya kalkarsanız bende Meral Akşener'sem o gök kubbeyi başınıza yıkarım. Buradan size bir çağrım var, İYİ Parti sandıklara sahip çıkacak ama sizler de sandıklarınıza sahip çıkacaksınız. Kendini Erdoğan'a sevdirmek için uğraşan bir zatın bir sözü var 'Harp halidir her şey mubahtır'. Geçen referandumdaki gibi YSK üzerinden bir hileye başvurursanız bütün fetvalarınızı size yediririm. Sayın Erdoğan'a uzun zamandan beri soruyordum 'İttifakı neden yaptınız' diye. Dün ortaya çıktı, çekmecelerindeki anketler o kadar kötü ki apar topar seçime gidiyorlar. Biz seçime hazırız."