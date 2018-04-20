Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen: Piyasada 'yakmayan kefen' diye yalanlarla uyutuyorlar

© AA / Murat Kaynak Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a göre Türkiye'deki deistler sapık

İşliyen, Afyonkarahisar Müftülüğünün bir otelde düzenlediği "Din İstismarının Önlenmesi" konulu panelde yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "Gençlerimiz korkunç alevlerle yanan bir çukura gidiyor. Deizm tartışması aldı başını gidiyor. Bu piyasada 'yakmayan kefen' satan, 'Efendim bu terliği giyen cennete gider' diyen ve 'Efendim filan tarikatın filan koluna müntesip olursanız direkt cennete gidersiniz' diye yalanlarla uyutuyorlar. Onun karşısına 'tepki göstereceğim' diye çıkıp en muhallet ve sahih kaynaklarımızı anlatırken çirkin bir üslupla insanların zihinlerini bulandırmaya çalışanlar arasında ne yapsın gençlerimiz? Biz önce kendimize söylüyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatında bulunan insanlar olarak ilk önce çalışmamız lazım. Az çalışıyoruz, daha çok çalışmamız lazım."

Panele, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Salih Sel, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven ve çok sayıda davetli katıldı.