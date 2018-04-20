Kayıt
10:06 20 Nisan 2018
Ankara+ 13°C
İstanbul+ 13°C
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    Aydın Doğan

    Yargıtay, Aydın Doğan'a verilen beraat kararını bozdu

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Yargıtay 19. Ceza Dairesi, iş adamı Aydın Doğan ile kızı Hanzade Vasfiye Doğan Boyner, İmre Barmanbek ve Ali Rıza Temüroğlu hakkında verilen beraat kararını, mahkumiyet kararı verilmesi yönünde bozdu.

    Aydın Doğan
    © AA /
    Aydın Doğan, dava açtığı gazetecilerle helalleşmek istiyor
    2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet ettikleri iddiasıyla 4 sanığın, 2 yıl 8 ay ile 8 yıl 9 ay arasında hapis cezasına çarptırılması istemiyle ceza davası açıldı. Habertürk TV’den Yasemin Güneri’nin haberine göre, İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, sanıkların beraatine karar verdi. Mahkeme, suçun unsurlarının oluşmadığını gerekçe göstermişti. Karara, sermaye Piyasası Kurulu itiraz edince dosya Yargıtay 7. Ceza Dairesi’ne geldi. Daire, mahkemenin kararının bozulmasına hükmetti.

    YEREL MAHKEME DİRENDİ, YARGITAY ISRAR ETTİ

    Ancak, yerel mahkeme, Yargıtay’ın bozma kararına direndi. Bunun üzerine dosya, yeniden Yargıtay’a geldi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, yerel mahkemenin direnme kararının bozulması yönünde tebligat yazdı. Başsavcılık, zamanaşımı uyarısında da bulununca dosya, kısa sürede Yargıtay Ceza Genel Kurulu gündemine alındı.

    Yargıtay Ceza Genel Kurulu, kendisine gelen dosyayı işbölümü gereği Yargıtay 19. Ceza Dairesi’ne gönderdi. Daire, daha önce sanıklar hakkında verilen beraat kararını bozarak sanıklar hakkında atılı suçun unsurlarının oluştuğuna ve sanıkların mahkumiyetine karar verilmesi için dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.

    DAVA KONUSU NEYDİ?

    Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı
    © Fotoğraf : DHA
    Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Faralyalı: Aydın Doğan iyi bir tüccardır
    Aydın Doğan ve diğer sanıklar hakkında, 2007 yılında kağıt ithalatını yurtdışındaki off-shore şirketleri üzerinden gerçekleştirerek Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet ettiği iddiasıyla dava açıldı.

    Hürriyet ve Doğan Gazetecilik’in gazete kağıdı ve baskı malzemeleri ithalatı işlemlerini Doğan Ailesi’nin yurtdışındaki off-shore şirketleri üzerinden gerçekleştirerek Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet ettiği iddiasıyla yargılanan İş Adamı Aydın Doğan hakkında beraat kararı verilmişti.

    İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nın 2008 yılında yaptıkları suç duyurusu üzerine Aydın Doğan, kızı Vasfiye Hanzade Doğan Boyner, İmre Barmanbek ve Ali Rıza Temur hakkında Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet etmek suçundan açılan dava sonunda 4 sanığın da beraatine karar verilmişti.

    Mahkemenin beraat kararı, Yargıtay 7. Ceza Dairesi tarafından bozulmuştu. Ancak mahkeme, bozma kararına direndi. Bunun üzerine dosya YCGK na geldi. YGCK, dosyayı Yargıtay 19. Ceza Dairesi’ne gönderdi ve Daire, beraat kararını mahkumiyet verilmesi yönünde bozarak yerel mahkemeye gönderdi.

    BERAAT KARARI VEREN HAKİM HAYATINI KAYBETTİ

    Aydın Doğan ve diğer sanıklar hakkında beraat kararı veren İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi başkanı Abuzer Kara, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararıyla 2017 yılında Ordu’ya tayin edilmişti. Kara, tayinin ardından geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

    İlgili konular:

    Aydın Doğan'dan medyaya çağrı
    Aydın Doğan hakkında zorla getirme kararı
    Aydın Doğan hakkındaki zorla getirme kararı, Doğan Holding hisselerini vurdu
    Etiketler:
    Yargıtay, Ali Rıza Temüroğlu, İmre Barmanbek, Hanzade Vasfiye Doğan Boyner, Aydın Doğan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Türkiye'deki Afgan mülteciler
    Sınırlar arasında hayat sürdüren Türkiye’deki Afgan mülteciler
    Karikatür
    CIA Direktörü Pompeo, Kuzey Kore'ye gidip lider Kim'le görüştü
    İnfografik
    Türk vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam