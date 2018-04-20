'Çocuklar ölmesin' diyen Ayşe Öğretmen, bebeğiyle beraber cezaevine girdi

TV programındaki sözleri için 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasından 1 yıl 3 aylık hapis cezası alan ve cezası onanan öğretmen Ayşe Çelik'in 6 aylık infaz erteleme süresi bugün doldu. Ayşe öğretmenin 10 gün infaz erteleme talebi de reddedildi.

Çelik'le birlikte destek için CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok ve HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca da Diyarbakır Adliyesi'ne gitti.

Ayşe öğretmen ve bebeği Deran'dan biraz önce ayrıldık maalesef…



Siz Ayşe öğretmenin #TürkanSaylan'ın dokunduğu ve onun vicdanıyla konuşan kardelen Ayşelerden birisi olduğu bilmiyorsunuz. Ve kardelenin kışın bitişini müjdeleyen ilk haberci olduğunu…#AyşeÖğretmenBenim #ÇYDD pic.twitter.com/j3veoGtnhf — zeynep altıok akatlı (@zeynabelle) 20 Nisan 2018

​Dayanışma amacıyla Adliye önünde bekleyen bir grup ise polis tarafından uzaklaştırıldı. Adliye çıkışında polis Çelik ve avukatlarının açıklama yapmasına izin vermedi.

Feleknas Uca ve Zeynep Altıok’la evine giden Ayşe öğretmen, evden eşyalarını ve 6 aylık kızı Deran'ı alıp tekrar adliyeye gitti.

#AYM Ayşe öğretmen için ara kararını açıklamadı. Cumhuriyet Savcısı 10 günlük erteleme kararını bile çok gördüğü için Ayşe öğretmen şuan eve eşyalarını toplamaya gidiyor… Biraz vicdan ve adalet!#AyşeÖğretmenYanlızDeğildir pic.twitter.com/l0e9ZzUSs0 — zeynep altıok akatlı (@zeynabelle) 20 Nisan 2018

Evrak işlemleri tamamlanan Çelik, burada bekleyen polis ekibine teslim edilerek Diyarbakır E Tipi Cezaevi’ne götürüldü.