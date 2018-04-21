'Gül, partiler üstü bir aday olmak ister'

Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yakın olduğunu ifade ettiği bir kaynağın "Eski dava arkadaşlarının çok tepkisini çekmemek için partiler üstü bağımsız bir aday olmak ister" dediğini aktardı.

Zeyrek'in "Gül’ün zor kararı" başlıklı yazısının bir kısmı şöyle:

Arka kapı diplomasi ekibi hem parti içi adaylar konusunda rapor hazırlamış, hem Abdullah Gül’ün nabzını tutmuş.

Kaynağıma, “Gül Cumhurbaşkanlığı adaylığına olumlu bakıyor mu” sorusunu yöneltince net bir yanıt alamadım, çünkü o da Gül’den net yanıt alamamıştı. Hatta yanıtı bir kenara bırakın Gül, sinyal dahi vermemişti.

Kaynağım sadece şu yorumu yapabildi:

“Seçim tarihi açıklanmadan önce görüşüyorduk, o da çok temkinli davranıyordu. Erken çıkış yapmak da geç kalmak da istemiyordu. Ancak artık tarih açıklandı ve bir hafta 10 gün içinde karar vermek zorunda. Nasıl bir tavır sergileyeceğini bilmiyoruz. Aday olur mu bilmem ama geçmişte çok duyduğumuz ‘Tayyip Bey’e rakip olmaz’ inancının artık zemini kalmamış. Doğru formül bulunursa aday olabilir.”

Peki doğru formül ne olabilir?

Gül’ün hassasiyet gösterdiği konular neler?

Gül’le zaman zaman görüşen kaynağım, “Eski dava arkadaşlarının çok tepkisini çekmemek, oradan ‘hain’ damgasını yememek için CHP’nin adayı olmaz. Hatta başka partilerin de adayı olmayıp ‘partiler üstü’ bağımsız bir aday olmak ister” dedi.