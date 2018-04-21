Gökçek, Netflix'in kurucusunu güldürdü: Darbe falan planlayan yok

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in suikast, yeni darbe planı ve son olarak da, 'Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde çıkan olayların işareti Netflix dizisi La Casa De Papel'in fragmanında verildi' demesi şirketten kahkahalı cevap geldi.

© AA / Murat Kaynak Gökçek, maçta çıkan olaylarda da La Casa De Papel'i gördü

Netflix'in kurucusu Reed Hastings görüşen Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Gökçek'e mesaj getirdi. Yazıya göre Hastings kahkaha atarak Gökçek'in iddialarına "Bizim böyle bir niyetimiz yok" diyerek cevap verdi.

Özkök'ün bugünkü köşesine taşıdığı olayla ilgili Hasting Gökçek ile ilgili sorulara şu cevapları veriyor:

Son günlerde Türkiye’nin en çok konuşulan konularından birisiniz. Eski Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek, ‘La Casa de Papel’ dizisinin ikinci sezonunun anonslarını görmüş. Bir tweet attı.

Sosyal medyada böyle bir şey duydum ama ne olduğunu bilmiyorum.

(Büyük bir kahkaha atarak cevap veriyor) Bizim böyle bir niyetimiz yok.

Melih Gökçek’i tanıyorum. Bu cevap onu tatmin etmez. Benim aracılığımla Melih Gökçek’i rahatlatmak için “Sayın Başkan içiniz rahat olsun. Bu sadece bir film. Komplo teorileri ile işimiz yok. Darbe falan planlayan yok” der misiniz?

Evet aynen bu mesajı iletebilirsiniz…