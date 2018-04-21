AK Partili belediye başkanı, Erdoğan'ın yanında yuhalandı

Aydınlık gazetesinin aktardığına göre, Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta partisinin Beykoz İlçe Kongresi öncesi yaptığı mitinge ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Erdoğan’ın konuşması sırasında “Size tapu dağıttık” demesi üzerine kalabalıktan ‘yuh’ sesleri yükseliyor.

Bunun üzerine Erdoğan, yanına Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek'i çağırıyor. Ancak Çelikbilek Erdoğan'ın yanına gelirken de alandan 'yuh' sesleri yükselmeye devam ediyor.

O görüntüler ortaya çıktı

AKP'li Beykoz Belediye Başkanı, Tayyip Erdoğan'ın yanında protesto ediliyorhttps://t.co/p3Bb2DbHRo pic.twitter.com/4Uuqwh97fa — Aydınlık (@AydinlikGazete) April 21, 2018

Çelikbilek ile Erdoğan konuşurken de kalabalıktan “Yalan söylüyor”, “Böyle başkan istemiyoruz”, “At onu” sesleri yükseliyor. Vatandaşların tepkisi üzerine Erdoğan’ın konuyla ilgili mahkeme kararı olduğunu söylemesi, tepkilerin dinmesine yeterli olmuyor.