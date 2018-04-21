Erdoğan: 24 Haziran seri karar alabilmenin ispatı oldu

NTV Siyasi İşler Özel programında Erdoğan, gündemdeki tüm sıcak gelişmeleri Ahmed Arpat moderatörlüğünde, Okan Müderrisoğlu, Serpil Çevikcan ve Mustafa Kartoğlu'nun soruları aracılığıyla değerlendiriyor.
Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
- Çarşamba günü sabah arkadaşlarımızla toplantı yaptık. Tekrar bir görüşme yaptık. Bahçeli'yle görüşmeye girdik ve görüşmemiz esnasında teklifimizi tekliflerine karşı bir teklif olarak sunduk. Onlar da teklifimize olumlu yanıt verdi. 24 Haziran okulların kapanacağı göz önüne alınarak, üniversite sınavının yapılacağını göz önüne alınarak seri karar alabilmenin ispatı oldu. 1 hafta sonraya üniversiteye giriş imtihanını aldılar. 24 Haziran tarihini erken seçim kararı olarak açıklamış oldum.
- Bahçeli çağrıyı yaptığı an yoldaydım.
- Erken seçim konusu AK Parti olarak prensiplerimiz arasında olmamıştır. Biz erken seçim gündemimizde yok demişizdir. Cumhur ittifakını beraber gerçekleştirdiğimiz müttefikimizin bu açıklaması bunu değerlendirmemizi gerektirdi. Önceden kesinlikle böyle bir görüşme söz konusu değil.
- Milletimiz devam derse devam deriz, tamam derse saygı duyarız.
- Demokrasi, hak ve özgürlükler, adalet, kalkınma ve atılım noktasında yaptıklarımız ortada. Bu noktada bizim herhangi bir sıkıntımız yok. Tüm dünya Türkiye'deki gelişmeleri izliyor. Bütün siyasi askeri ekonomik alanlarda Türkiye, bütün kuşatılmışlıklara rağmen yarma harekatı yapmıştır.
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